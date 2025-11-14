¿Quieres enviar un auto a Cuba desde Tampa o Miami? Con OGBESA Multiservices puedes lograrlo 

Enviar un auto a Cuba dejó de ser un lujo complicado para convertirse en un proceso accesible, seguro y transparente gracias a OGBESA Multiservices, una agencia radicada en Tampa y Miami que se ha ganado la confianza de muchos cubanos en Estados Unidos.

Su fundador y propietario, Ovier Esteban García, explica paso a paso cómo funciona el servicio y por qué su empresa se ha convertido en una de las favoritas entre quienes buscan enviar vehículos a sus familias en la Isla.

Un proceso claro desde el primer día

Todo comienza cuando el cliente selecciona la agencia y entrega su vehículo junto a la documentación requerida. En el caso de OGBESA Multiservices, el procedimiento es directo:

Título del auto y Bill of Seal

ID de la persona que realiza el envío

Foto del Carnet de Identidad por ambas caras de la persona que recibirá el vehículo en calidad de propietario del mismo.

Número de teléfono del receptor

Información del vehículo, como número de motor y millaje (si el cliente no los tiene, la agencia los obtiene al revisar el auto)

Tras recibir los documentos, el cliente realiza el pago y recibe una factura por el pago del servicio de envío. A partir de ahí es la agencia quien asume todo el trabajo.

Dos expedientes, un mismo destino

Uno de los puntos que Ovier destaca es la rigurosidad del proceso: “Para que un auto pueda salir legalmente hacia Cuba, la agencia debe preparar dos expedientes, uno para la aduana de Estados Unidos y otro para la parte cubana”.

El primero es crucial, pues permite liberar el auto para exportación y obtener el booking en el puerto. Algunos competidores prometen envíos en 10 o 15 días, pero OGBESA evita saltar pasos para no generar atrasos posteriores en Cuba: “Es mejor demorarse un poco aquí y entregar el auto con todos los papeles listos, que enviarlo rápido y después el cliente tenga problemas allá”, explica Ovier.

Una vez liberado y con todos los documentos aprobados, el vehículo llega al puerto, donde suele esperar entre una y dos semanas antes de ser cargado y enviado. Completado este paso, la agencia recibe el BL (Bill of Lading), documento indispensable para que el cliente o su familia pueda reclamar el auto en Cuba.

OGBESA mantiene comunicación constante para obtener este documento lo antes posible y entregárselo al cliente.

La parte más lenta: Cuba y su burocracia

Cuando el auto arriba a la isla comienza el tramo más complicado: la revisión y liberación por parte de la naviera cubana. La apertura del contenedor, la inspección del vehículo y las verificaciones de seguridad pueden tardar debido a la burocracia conocida por todos los cubanos.

Aun así, OGBESA acompaña al cliente durante todo el proceso para asegurar que cada etapa se complete de la forma más rápida posible.

¿Qué autos enviar? La recomendación más práctica

Aunque la mayoría de las marcas pueden enviarse sin problema, Ovier recomienda especialmente los Hyundai, debido a la disponibilidad de piezas en Cuba y la facilidad de mantenimiento en la isla. Esto reduce costos futuros y evita dolores de cabeza a los propietarios y sus familias.

Un servicio pensado para la comunidad cubana en Estados Unidos

Transparencia, comunicación constante y experiencia real en el proceso han convertido a OGBESA Multiservices en una agencia de interés para quienes buscan enviar autos de Estados Unidos a Cuba. Desde Tampa y Hialeah, su equipo se encarga de simplificar un proceso que para muchos parecía imposible.

Para más información, asesoría personalizada o cotizaciones actualizadas, Ovier y el equipo de OGBESA mantiene abiertas sus líneas de contacto y perfiles en redes sociales, donde publican consejos, aclaraciones y actualizaciones para guiar a cada cliente paso a paso: