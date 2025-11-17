De Cuba a Miami: La historia detrás de 1910 Restaurant & Bar y el pulpo que conquista al mundo gastronómico 

Desde que un video del Pulpo Entero al Carbón del 1910 Restaurant & Bar se hizo viral con más de 500,000 vistas, el restaurante no ha dejado de recibir clientes que llegan diciendo lo mismo: “Vengo porque vi el video del pulpo.”

El fenómeno no es casualidad. Detrás de cada chispa, de cada sonido del pulpo dorándose sobre hierro caliente, hay una historia que nació en Cuba en 2010, cuando Nacho y Lili abrieron un pequeño restaurante familiar con un sueño: rescatar la cocina criolla auténtica, hecha al carbón y con el sabor de la leña de los hogares cubanos.

Ese primer 1910 fue un éxito inmediato en la isla, alcanzando los primeros lugares en TripAdvisor y Google, y hasta el día de hoy se mantiene en funcionamiento, aunque sus fundadores decidieron emigrar a Estados Unidos.

Renacimiento del sueño cubano en Miami Lakes

En 2025, Nacho se unió a su amigo Pedro Álvarez para revivir el concepto en Miami Lakes, y lo que comenzó como un homenaje a la tradición cubana se ha convertido en una sensación gastronómica.

Hoy, 1910 Restaurant & Bar vende más de 800 libras de pulpo a la semana, y sus platos virales como la brocheta de pulpo, camarones y langosta o los tostones recién hechos han conquistado tanto a los cubanos de Miami como a los amantes del buen comer.

Aquí, nada es procesado. Nada se prepara con antelación. Cada plato se cocina al momento, a fuego real, con carbón y leña como protagonistas.

El secreto: el fuego de verdad

En una ciudad donde abundan los restaurantes, 1910 se distingue por su autenticidad, el sabor exquisito y la originalidad de sus platos.

Todo, desde las pastas italianas y pizzas al horno de leña hasta los mariscos frescos, arroces criollos y las carnes Wagyu, se cocina con ese toque ahumado, intenso y artesanal que solo el carbón puede ofrecer.

El Pulpo Entero al Carbón no está solo en el éxito. En 1910 Restaurant & Bar hay otros platos que también han enamorado a los clientes y conquistado las redes sociales. La brocheta de pulpo, camarones y langosta, cocinada al carbón, se ha convertido en otro fenómeno viral gracias a su mezcla de sabores fuertes, frescos y ahumados, una combinación irresistible para quienes buscan una experiencia intensa y auténtica.

Platos de 1910 Restaurant & Bar

Si hay algo que define la esencia de este restaurante es su respeto por la frescura. Nada como unos tostones recién hechos que se fríen solo cuando el cliente los pide, se machacan al instante y llegan a la mesa crujientes, calientes y dorados, con ese sabor inconfundible a casa, a Cuba, a abuela.

Cada plato en 1910 es una mezcla de comida mediterránea con un toque de sabor cubano que no pasa desapercibido y es una delicia al paladar.

#1 en Miami Lakes

En apenas ocho meses, 1910 Restaurant & Bar se ha convertido en el restaurante número uno en Google en Miami Lakes, gracias a cientos de reseñas que elogian su ambiente cálido, la música en vivo, el servicio cercano y, sobre todo, ese sabor inconfundible a fuego y leña que ha enamorado a miles.

1910 Restaurant & Bar está ubicado en 6743 Main Street, Miami Lakes, Florida 33014, un espacio acogedor donde el sabor a leña y la cocina cubana se combinan con un ambiente familiar y auténtico. Para reservaciones o consultas, puedes llamar al 305-456-4915. No olvides vivir en persona el fenómeno del pulpo que está conquistando Miami.