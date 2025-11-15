Un video publicado en TikTok por la usuaria @rossy_real97 ha conmovido a cientos de usuarios tras mostrar el emotivo momento en que se reencuentra con su padre después de tres años sin poder verlo. La joven compartió el clip con el texto: “3 años sin ver a mi padre. Hoy me reencuentro con él”, acompañado de la canción “Nací Pa’ Esto” de El Principal y Michel Boutic.

Las imágenes muestran a la joven caminando por una calle de tierra, vestida completamente de blanco, hasta llegar a una casa azul. En cuanto abren la verja que los separa, ambos se funden en un largo abrazo lleno de lágrimas y emoción, un gesto que refleja el dolor de la separación que sufren miles de familias cubanas debido a la emigración.

El video, grabado aparentemente en Cuba, ya acumula algunos de comentarios de apoyo.

Este tipo de reencuentros se ha vuelto cada vez más común en redes sociales, especialmente entre cubanos que, tras años viviendo en el exterior, logran volver a ver a sus seres queridos. Las restricciones de viaje, la crisis económica y las dificultades migratorias han separado a muchas familias, haciendo que cada abrazo tenga un valor incalculable.

El reencuentro compartido por Rossy simboliza el anhelo de miles de cubanos de volver a casa, aunque sea por unos días, para abrazar a sus padres y reconectar con sus raíces. Un video breve, pero con una carga emocional inmensa, que recuerda que el amor familiar siempre encuentra la manera de superar la distancia.