Hombres armados asaltan casa de Tekashi 6ix9ine y retienen a su madre

La residencia de Tekashi 6ix9ine en Florida fue escenario de un violento asalto protagonizado por cuatro hombres armados que irrumpieron en la vivienda en busca de dinero y llaves de vehículos.

Durante el ataque, los sujetos retuvieron contra su voluntad a la madre del artista, de 60 años, pero no resultó herida.

El incidente ocurrió la noche del domingo, mientras el rapero no se encontraba en casa. Según confirmó él mismo más tarde, al creador de contenido Jack Doherty.

El medio TMZ informó que de acuerdo con información del Departamento del Sheriff de Palm Beach, los hombres ingresaron encapuchados y portando armas de fuego.

Tras someter a la mamá del rapero en el exterior de la vivienda, el resto del grupo ingresó a la propiedad y la registró por completo, exigiendo dinero en efectivo y llaves de autos.

Agentes y una unidad canina revisaron la residencia, pero los sospechosos ya habían huido, aparentemente en un vehículo que utilizaron para abandonar la zona minutos antes de la llegada de las autoridades.

Según las autoridades policiales, el asalto continúa bajo investigación.