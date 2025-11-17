Hombres armados asaltan casa de Tekashi 6ix9ine y retienen a su madre

Vídeos relacionados:
La residencia de Tekashi 6ix9ine en Florida fue escenario de un violento asalto protagonizado por cuatro hombres armados que irrumpieron en la vivienda en busca de dinero y llaves de vehículos.
Durante el ataque, los sujetos retuvieron contra su voluntad a la madre del artista, de 60 años, pero no resultó herida.
El incidente ocurrió la noche del domingo, mientras el rapero no se encontraba en casa. Según confirmó él mismo más tarde, al creador de contenido Jack Doherty.
El medio TMZ informó que de acuerdo con información del Departamento del Sheriff de Palm Beach, los hombres ingresaron encapuchados y portando armas de fuego.
Tras someter a la mamá del rapero en el exterior de la vivienda, el resto del grupo ingresó a la propiedad y la registró por completo, exigiendo dinero en efectivo y llaves de autos.
Agentes y una unidad canina revisaron la residencia, pero los sospechosos ya habían huido, aparentemente en un vehículo que utilizaron para abandonar la zona minutos antes de la llegada de las autoridades.
Lo más leído hoy:
Según las autoridades policiales, el asalto continúa bajo investigación.
Preguntas frecuentes sobre el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine y su situación legal
¿Qué ocurrió en el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine?
La residencia de Tekashi 6ix9ine en Florida fue asaltada por cuatro hombres armados que buscaban dinero y llaves de vehículos. Durante el asalto, su madre fue retenida contra su voluntad, aunque no fue herida. Los ladrones escaparon antes de la llegada de la policía.
¿Cuál es la relación de Tekashi 6ix9ine con la justicia actualmente?
Tekashi 6ix9ine estuvo bajo arresto domiciliario como parte de una condena por un altercado en un centro comercial y podría enfrentar prisión si se determina que violó su libertad condicional. Este es solo uno de los varios problemas legales que ha enfrentado recientemente.
¿Qué papel juega la madre de Tekashi 6ix9ine en su vida?
La madre de Tekashi 6ix9ine, doña Natividad, es una figura clave en su vida. Recientemente, celebró su cumpleaños en una fiesta sencilla en Miami, destacando el amor y el vínculo cercano que mantiene con su hijo, a pesar de sus constantes problemas legales.
¿Cómo ha reaccionado Tekashi 6ix9ine ante el asalto a su casa?
Tekashi 6ix9ine aún no ha hecho declaraciones públicas detalladas sobre el asalto. Sin embargo, se sabe que confirmó el incidente a través del creador de contenido Jack Doherty, indicando su preocupación por la seguridad de su familia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.