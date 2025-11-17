Cubana hace llorar a su madre con un viaje a Brasil para reencontrarse con su hermano tras 45 años: “No lo veía desde que escaparon de Cuba”

Una cubana ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales tras sorprender a su madre con un regalo que ella jamás imaginó: un billete a Brasil para reencontrarse con su hermano, a quien no veía desde hacía 45 años, cuando ambos escaparon de Cuba.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @1soyjackie, muestra el momento exacto en que la mujer, sentada en un restaurante, abre una caja de regalo y encuentra un sobre con la bandera de Brasil.

Al descubrir que se trata de un pasaje de avión, su reacción es inmediata: se cubre el rostro, rompe en llanto y abraza a su hija, completamente emocionada.

“Un regalo especial para mi mamá, 45 años separada de su hermano desde que se escaparon de Cuba”, se lee en el texto sobre las imágenes del video, que rápidamente se ha vuelto viral por su carga emotiva.

En la descripción del clip, la hija explicó la conmovedora historia familiar:

“Mi mamá no veía a su hermano desde hace 45 años. Ambos escaparon de Cuba como refugiados y fueron separados durante el éxodo del Mariel en los años 80. En este cumpleaños, ella recibió el regalo de reencontrarse con su hermano.”

La publicación ha despertado una ola de emociones entre los usuarios, quienes han llenado los comentarios con mensajes de apoyo, empatía y esperanza.

“Esto es lo más lindo que he visto en mucho tiempo”, escribió una seguidora. “Ojalá todas las madres cubanas puedan abrazar de nuevo a sus seres queridos”, comentó otro usuario.

El video no solo muestra una historia familiar profundamente humana, sino que también refleja el drama que durante décadas ha vivido el pueblo cubano, marcado por la separación y el exilio forzado.

Historias como esta recuerdan que, pese al tiempo, la distancia y las fronteras, el amor familiar sigue siendo más fuerte que cualquier régimen o circunstancia.