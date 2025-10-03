Una cubana ha causado sensación en TikTok tras compartir un video junto a su compañera, con quien comparte un contagioso momento de ritmo y buen humor. Al compás de "Riquísimo", del reguetonero Bebeshito, ambas mujeres se mueven con soltura en lo que parece ser una sala de descanso, vestidas con uniformes de trabajo.
El video fue subido por la usuaria @yumibaracoa1012 y lleva el mensaje: “Esta gringa va a terminar siendo más cubana que yo”, en referencia a la naturalidad con la que su compañera, aparentemente estadounidense, se suma al baile.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde “Tremendo flow” hasta “Ya se contagió con la salsa cubana”, los comentarios celebran el carisma de la dupla, la energía positiva que transmiten y el efecto contagioso del ritmo cubano más allá de fronteras.
El video ha acumulado cientos de interacciones y muchos usuarios no dudaron en bromear con frases como “Las cubanas son una cosa de Dios”, “¿Dónde es eso, tengo Medicare y Medicaid?” o “Ya casi se gana la libreta de abastecimiento”, reflejando el humor que caracteriza a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.
Más allá del baile, el clip es un ejemplo del vínculo que puede surgir entre culturas distintas cuando el ritmo, la alegría y un poco de sabor cubano se ponen sobre la mesa —o frente al refrigerador, como en este caso.
Preguntas frecuentes sobre el baile cubano en TikTok y la cultura cubana
¿Por qué el video de la cubana y su compañera estadounidense ha sido tan popular en TikTok?
El video ha sido popular porque muestra el contagioso ritmo y buen humor del baile cubano, además de destacar la integración cultural entre una cubana y su compañera estadounidense al compás de la canción "Riquísimo" de Bebeshito. La mezcla de culturas y la alegría del baile han capturado la atención de los usuarios de TikTok.
¿Qué es el reparto y por qué es tan relevante en la música cubana actual?
El reparto es un subgénero urbano cubano que combina reguetón con ritmos electrónicos, y se ha convertido en un sello identitario de la música urbana cubana. Su popularidad ha crecido tanto dentro como fuera de Cuba, ayudando a difundir la cultura musical cubana a nivel internacional a través de plataformas como TikTok.
¿Cómo han influido las redes sociales en la difusión de la cultura cubana?
Las redes sociales, especialmente TikTok, han jugado un papel fundamental en extender la música y el baile cubano a nivel mundial. Videos virales de bailes y expresiones culturales han permitido que la cubanía llegue a audiencias globales, rompiendo barreras geográficas y culturales.
¿Qué rol juega la música de Bebeshito en la popularización del reparto?
Bebeshito es uno de los artistas más destacados en el género del reparto, y sus canciones han sido fundamentales para popularizar este estilo musical. Canciones como "Riquísimo" y "Tacto que llegó el reparto" han cruzado fronteras, llegando a escucharse en lugares tan lejanos como República Dominicana y Uganda.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.