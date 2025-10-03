Una cubana ha causado sensación en TikTok tras compartir un video junto a su compañera, con quien comparte un contagioso momento de ritmo y buen humor. Al compás de "Riquísimo", del reguetonero Bebeshito, ambas mujeres se mueven con soltura en lo que parece ser una sala de descanso, vestidas con uniformes de trabajo.

El video fue subido por la usuaria @yumibaracoa1012 y lleva el mensaje: “Esta gringa va a terminar siendo más cubana que yo”, en referencia a la naturalidad con la que su compañera, aparentemente estadounidense, se suma al baile.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde “Tremendo flow” hasta “Ya se contagió con la salsa cubana”, los comentarios celebran el carisma de la dupla, la energía positiva que transmiten y el efecto contagioso del ritmo cubano más allá de fronteras.

El video ha acumulado cientos de interacciones y muchos usuarios no dudaron en bromear con frases como “Las cubanas son una cosa de Dios”, “¿Dónde es eso, tengo Medicare y Medicaid?” o “Ya casi se gana la libreta de abastecimiento”, reflejando el humor que caracteriza a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

Más allá del baile, el clip es un ejemplo del vínculo que puede surgir entre culturas distintas cuando el ritmo, la alegría y un poco de sabor cubano se ponen sobre la mesa —o frente al refrigerador, como en este caso.

