El precio que dejó sin palabras a esta cubana tras comer con su madre en paladar de La Habana

Una joven cubana compartió en TikTok la experiencia de invitar a su madre a comer en el restaurante privado Café Fortuna Joe, una de las paladares más populares de La Habana, donde la cuenta final ascendió a 8.000 pesos cubanos, equivalentes a unos 19 dólares al cambio informal.

“Aclaro que no todos pueden ir a una paladar, ojalá todos pudiéramos, pero solo los que emprenden o tienen sus propios negocios pueden darse este lujo de vez en cuando”, escribió la usuaria @danielamamacubana en la descripción del video.

La joven explicó que quiso regalarle a su madre una tarde diferente en este local, conocido por su decoración vintage y su peculiar mobiliario: mesas dentro de automóviles antiguos, bañaderas y otros objetos que recrean un ambiente único.

“Eso solo lo puedes vivir aquí, admira mami esta decoración que enamora, aquí cada mesa tiene un estilo único y diferente”, relató.

El menú incluyó una michelada especial de mango, tamarindo y flor de jamaica para la madre, mientras que la creadora del video pidió un cóctel alternativo porque “se fue la luz” y no pudieron preparar su piña colada.

Para acompañar, degustaron tostones con jamón y queso, además de platos principales de masa de cerdo rellena de jamón y queso y fajitas de pollo salteadas con guarniciones de arroz, yuca, frijoles y tostones.

A pesar de quedar “repletas”, como comentó, cerraron con postre. La cuenta total ascendió a 8.000 CUP, cifra que la joven consideró “razonable” en comparación con otras paladares. “Para la calidad y la cantidad lo vi bien”, opinó en el video.

Las paladares en Cuba, restaurantes privados que surgieron en la década de los 90 tras la apertura parcial al trabajo por cuenta propia, se han convertido en espacios de referencia para turistas y una minoría de cubanos con mayores ingresos.

Sin embargo, los precios en pesos suelen estar fuera del alcance de la mayoría de la población que depende de salarios estatales.

