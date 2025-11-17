José Daniel Ferrer denuncia aumento de muertes por chikungunya y colapso de servicios funerarios en Cuba

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció un alarmante aumento de muertes por chikungunya y otras arbovirosis en Santiago de Cuba y otras regiones del país, en medio de lo que calificó como “la más profunda crisis sanitaria y humanitaria en la historia de la nación”.

En un video difundido en redes sociales, Ferrer alertó que niños de pocos meses y ancianos están falleciendo a causa de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el chikungunya y el virus de Oropouche, cuyos brotes se han extendido por todo el país en los últimos meses.

Captura de pantalla X / @jdanielferrer

“Continúan falleciendo cubanos de diversas edades, sobre todo niños y ancianos, por el chikungunya y otros arbovirus que están afectando a muchos cubanos… Hay una situación epidemiológica bastante crítica en nuestra patria”, declaró Ferrer desde Miami, adonde llegó desterrado a mediados de octubre.

El opositor reveló que un ahijado de su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, murió recientemente tras contagiarse con chikungunya. “Era un bebé de pocos meses. Lo atendíamos, lo ayudábamos a alimentarse, pero la falta de medicamentos y de atención médica lo hizo imposible”, lamentó.

El ministerio de Salud Pública ha reconocido el aumento de casos de arbovirosis, pero sin ofrecer cifras precisas sobre contagios ni fallecimientos. Especialistas consultados advierten que el sistema sanitario está colapsado: faltan reactivos de laboratorio, insecticidas, medicamentos esenciales y personal médico suficiente.

Ferrer también denunció la precariedad de los servicios funerarios, que agrava el sufrimiento de las familias. “Cuando fallece alguien en la familia, todo es complejo. No hay carros fúnebres. Tienen que alquilar vehículos particulares para poder llevar al fallecido al cementerio”, relató.

El video compartido por el opositor contiene imágenes que confirman que en Santiago decenas de vehículos fúnebres permanecen inservibles por falta de piezas o combustible. Innumerables denuncias de cubanos confirman que en otras provincias del país los servicios funerarios padecen la misma situación.

Las imágenes que acompañan la denuncia de Ferrer mostraron también escenas conmovedoras: un grupo de cubanos cargando a pulso un ataúd en medio de una vivienda humilde, y luego lo traslada hasta un vehículo particular, ante la ausencia de carros fúnebres disponibles.

La precariedad de los medios y la improvisación evidencian el colapso de los servicios funerarios en Cuba, donde las familias deben asumir por su cuenta incluso el último adiós a sus seres queridos.

El opositor responsabilizó directamente al régimen de Miguel Díaz-Canel y a “la empresa estatal socialista” por el deterioro de los servicios básicos. “Todo funciona muy mal, muy mal. Esa es la gestión de la tiranía, un gran fracaso”, afirmó.

Las palabras de Ferrer se suman a múltiples denuncias ciudadanas sobre la combinación letal de epidemias, desnutrición y falta de recursos, que está cobrando la vida de los más vulnerables, mientras el Estado mantiene un discurso triunfalista que contrasta con la realidad que viven millones de cubanos.