Protesta en Santiago de Cuba: Vecinos salen a las calles durante apagón y régimen restablece la corriente eléctrica

Vecinos del reparto Vista Hermosa y de la calle Mármol, en Altamira, Santiago de Cuba, salieron a las calles en la noche de este domingo para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, tras varias horas sin corriente, según reportes compartidos en redes sociales.

Videos difundidos por activistas y periodistas independientes muestran a decenas de personas gritando y golpeando objetos metálicos mientras reclamaban “¡corriente!” en medio de la oscuridad.

Captura de pantalla X / @jdanielferrer

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció en X (antes Twitter) que, tras el inicio de la protesta, “de inmediato las fuerzas represivas llegaron al lugar”. Ferrer señaló además que “no hay alimentos para los millones de cubanos pobres, no hay electricidad, ni medicinas, ni nada bueno, pero sí hay muchas fuerzas represivas”.

En su Instagram, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada también compartió imágenes de la manifestación y precisó que los vecinos de la calle Mármol, en Altamira, se lanzaron a la vía pública “para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico”.

En su canal de YouTube, la UNPACU indicó que, poco después de iniciarse la protesta, las autoridades restablecieron la electricidad en la zona, una reacción que la organización interpretó como resultado directo de la presión de los vecinos.

La protesta ocurre en un contexto de profunda crisis energética, con apagones diarios que se extienden por más de 10 horas en varias provincias del oriente cubano. Santiago de Cuba ha sido uno de los territorios más golpeados por los cortes de energía, lo que ha incrementado el descontento popular.

El régimen de Miguel Díaz-Canel, que no ha hecho declaraciones oficiales sobre este nuevo episodio de protesta, continúa sin ofrecer soluciones efectivas a la crisis eléctrica ni al deterioro general de las condiciones de vida en la isla.

Una isla cansada de la oscuridad

Las protestas por apagones se han convertido en el pulso más visible del hartazgo popular en Cuba. En los últimos meses, CiberCuba ha documentado una creciente ola de manifestaciones en distintas provincias, desde La Habana hasta el oriente del país, donde la falta de electricidad ha dejado a miles de familias en penumbras durante largas horas.

En la capital, vecinos de varios municipios salieron a las calles en septiembre tras una nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional, la quinta en menos de un año, en medio de noches sofocantes y sin corriente.

En el oriente, el malestar ha sido aún más agudo. Comunidades de Gibara (Holguín) y Baire, en Contramaestre (Santiago de Cuba), también se lanzaron a protestar en octubre, hartas de los apagones interminables, la escasez de alimentos y la falta de agua potable.

Las autoridades, en lugar de ofrecer soluciones, han respondido con presencia policial y discursos vacíos, mientras la Unión Eléctrica admite oficialmente un déficit de generación que condena al país a los apagones masivos y prolongados.

Según datos del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), en octubre de 2025 se registraron más de 1,200 acciones cívicas y protestas en toda la isla, muchas de ellas relacionadas con los apagones, la escasez y la represión.

Pese a los anuncios oficiales de “recuperación gradual del sistema” o de “apagones rotativos”, los cubanos sienten que la situación no mejora. En La Habana, el propio gobierno confirmó que mantendría el esquema de cortes eléctricos, lo que fue interpretado como una aceptación tácita de que la crisis llegó para quedarse.

En ese contexto de desesperación cotidiana, la protesta en Vista Hermosa y Altamira, en Santiago de Cuba, se inscribe como un nuevo estallido de indignación en un país donde, cada noche sin luz, crece la sensación de que la paciencia del pueblo se apaga más rápido que las plantas eléctricas del régimen.