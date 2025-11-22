Díaz-Canel dice que revolución defiende derechos de los niños y cubanos responden: “¿Dónde está el vaso de Leche?”

Vídeos relacionados:
El gobernante Miguel Díaz-Canel recibió críticas tras afirmar que la revolución defiende derechos de los niños en el contexto del Día Internacional de la Infancia.
“Martianos como somos, sabemos que en nuestras niñas y niños habita la capacidad de querer y la esperanza. A ellos, para quienes la Revolución defiende todos sus derechos de dignidad y crecimiento, los felicitamos con toda ternura a propósito del Día Mundial de la Infancia”, escribió en X.
Las declaraciones del presidente llevaron a muchos cubanos a preguntarse por el vaso de leche diario que el general Raúl Castro prometió durante su mandato y por el que todavía los niños cubanos esperan.
“En Cuba ahora mismo los niños lo que tienen es tremenda hambre, desnutrición y falta de atención médica de calidad por la escasez de medicamentos ante una epidemia donde ellos son los que más están sufriendo por un sistema de salud colapsado, negligente y deficiente”, dijo un internauta.
“Ustedes no son Martianos, son Castristas. Martí ansiaba una República con todos y por el bien de todos. Ustedes, los comunistas, han destruido la nación en cuerpo y alma, repartiendo miseria humana y material por toda la isla”, agregó otro.
En línea con su esposo, este mismo viernes, Lis Cuesta generó una nueva ola de críticas al pronunciarse sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en un país donde los niños cada día tienen menos acceso a los alimentos, sufren apagones, abandono escolar y se exponen al trabajo infantil.
Lo más leído hoy:
En su cuenta de X, la esposa de Díaz-Canel escribió: “Esta semana hemos estado discutiendo sobre derechos y responsabilidades de nuestras infancias y adolescencias; una mirada desde la Cultura y la Educación. Muy retador y apasionante el tema”.
El mensaje fue acompañado de imágenes del evento en que participó, bajo el título “Una mirada desde la cultura, al derecho y la participación de las infancias y adolescencias, en revolución”, donde expone su amplísimo abanico de títulos “nobiliarios”: coordinadora de eventos del Ministerio de Cultura, docente universitaria, investigadora y diplomada, como si el pueblo no supiera que está donde está solo por pertenecer a la cúpula dictatorial.
La publicación provocó reacciones inmediatas entre los cubanos, que la acusan de cinismo y desconexión total con la realidad de la isla, donde la infancia crece entre carencias, hambre y falta de protección estatal.
Preguntas frecuentes sobre los derechos de los niños en Cuba y las críticas al régimen
¿Qué derechos de los niños afirma defender la revolución en Cuba?
El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, afirma defender los derechos de dignidad y crecimiento de los niños, haciendo énfasis en su compromiso con el desarrollo integral de la niñez. Sin embargo, esta declaración ha sido criticada por los ciudadanos, quienes denuncian la falta de recursos básicos como alimentos y medicinas, que pone en duda la efectividad de estas afirmaciones.
¿Por qué los cubanos critican las declaraciones de Díaz-Canel sobre los derechos de los niños?
Las críticas de los cubanos hacia Díaz-Canel se centran en la contradicción entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los niños en la isla. Los ciudadanos destacan que los niños sufren de hambre, desnutrición y falta de atención médica, debido a la escasez de recursos, lo que pone en duda la veracidad de las afirmaciones del gobierno sobre la protección de los derechos infantiles.
¿Qué problemas enfrentan los niños en Cuba según las críticas al régimen?
Los niños en Cuba enfrentan problemas como la desnutrición, falta de acceso a alimentos, apagones, y abandono escolar, además del trabajo infantil y la falta de atención médica de calidad. Estos problemas han sido agravados por la crisis económica y la falta de recursos, lo que ha generado un fuerte malestar entre la población que critica al régimen por no abordar de manera efectiva estas cuestiones.
¿Qué reacción generó el mensaje de Lis Cuesta sobre los derechos de la infancia en Cuba?
El mensaje de Lis Cuesta sobre los derechos de la infancia provocó una ola de críticas entre los cubanos, quienes la acusan de cinismo y desconexión con la realidad de la isla. Los ciudadanos señalan que la infancia en Cuba crece entre carencias, hambre y falta de protección estatal, lo que contrasta con el discurso optimista de Cuesta y evidencia una falta de empatía por parte del régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.