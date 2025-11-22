Díaz-Canel dice que revolución defiende derechos de los niños y cubanos responden: “¿Dónde está el vaso de Leche?”

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel recibió críticas tras afirmar que la revolución defiende derechos de los niños en el contexto del Día Internacional de la Infancia.

“Martianos como somos, sabemos que en nuestras niñas y niños habita la capacidad de querer y la esperanza. A ellos, para quienes la Revolución defiende todos sus derechos de dignidad y crecimiento, los felicitamos con toda ternura a propósito del Día Mundial de la Infancia”, escribió en X.

Las declaraciones del presidente llevaron a muchos cubanos a preguntarse por el vaso de leche diario que el general Raúl Castro prometió durante su mandato y por el que todavía los niños cubanos esperan.

“En Cuba ahora mismo los niños lo que tienen es tremenda hambre, desnutrición y falta de atención médica de calidad por la escasez de medicamentos ante una epidemia donde ellos son los que más están sufriendo por un sistema de salud colapsado, negligente y deficiente”, dijo un internauta.

“Ustedes no son Martianos, son Castristas. Martí ansiaba una República con todos y por el bien de todos. Ustedes, los comunistas, han destruido la nación en cuerpo y alma, repartiendo miseria humana y material por toda la isla”, agregó otro.

En línea con su esposo, este mismo viernes, Lis Cuesta generó una nueva ola de críticas al pronunciarse sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en un país donde los niños cada día tienen menos acceso a los alimentos, sufren apagones, abandono escolar y se exponen al trabajo infantil.

Lo más leído hoy:

En su cuenta de X, la esposa de Díaz-Canel escribió: “Esta semana hemos estado discutiendo sobre derechos y responsabilidades de nuestras infancias y adolescencias; una mirada desde la Cultura y la Educación. Muy retador y apasionante el tema”.

El mensaje fue acompañado de imágenes del evento en que participó, bajo el título “Una mirada desde la cultura, al derecho y la participación de las infancias y adolescencias, en revolución”, donde expone su amplísimo abanico de títulos “nobiliarios”: coordinadora de eventos del Ministerio de Cultura, docente universitaria, investigadora y diplomada, como si el pueblo no supiera que está donde está solo por pertenecer a la cúpula dictatorial.

La publicación provocó reacciones inmediatas entre los cubanos, que la acusan de cinismo y desconexión total con la realidad de la isla, donde la infancia crece entre carencias, hambre y falta de protección estatal.