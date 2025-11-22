“Esos abrazos de los viejos curan el corazón”: Reencuentro familiar en Cuba toca el alma de cubanos

Una joven cubana conmovió las redes sociales al compartir el emotivo momento en que se reencontró con su familia en Cuba, tras tres años viviendo fuera del país.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @dianalauradortamo, muestra el instante en que entra a su casa y abraza con fuerza a su hermano, mientras su abuela, entre risas y lágrimas, se acerca para sumarse al abrazo familiar.

“Reencuentro con mi familia 3 años después”, escribió la joven junto a las imágenes, que rápidamente se viralizaron por la intensidad del momento y la carga emocional de los abrazos.

En los comentarios, cientos de usuarios compartieron su emoción y empatía ante la escena, reflejo del dolor y la alegría que viven miles de familias cubanas separadas por la emigración.

“Mis lágrimas aquí cayendo”, escribió una seguidora. “La unión familiar se siente bien profundo, tus abuelitos, tu hermanito, eso es único”, comentó otra.

“Cuánto se siente esta separación… Me hiciste llorar. Esos abrazos de esos viejos son la cura al corazón”, expresó una usuaria visiblemente conmovida.

El video supera ya miles de reproducciones y reacciones, y se suma a una ola de publicaciones similares donde cubanos muestran sus reencuentros familiares después de años de separación, consecuencia directa de la crisis migratoria que ha obligado a miles a abandonar la Isla en busca de un futuro mejor.