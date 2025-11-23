Régimen venezolano asegura que responderá con la “cara bien levantada” ante amenaza de EE. UU.

El ministro de Defensa del régimen venezolano Vladimir Padrino López aseguró que el gobierno de Maduro responde con la “cara bien levantada” ante la amenaza de EE. UU.

El jefe militar del régimen, sin embargo, reconoció como una “amenaza” el despliegue estadounidense poder estadounidense, en una comparecencia este sábado en la televisión estatal.

Padrino calificó a EE. UU. como “uno de los imperios más genocidas de la humanidad”, y admitió su poder desde “todo punto de vista: tecnológico, económico, financiero, militar, siempre para hacer daño y para preservar sus intereses”.

“El imperialismo norteamericano se antojó de amenazarnos aún más con aviones bombarderos, con buques misilísticos (sic), con submarinos de propulsión nuclear en el Caribe ¿y nosotros qué hicimos? Respondimos con mayor unión nacional”, dijo.

El militar afirmó que “ninguna amenaza, ningún despliegue aeronaval, por más poderoso, intimidatorio que pretenda ser” les quitará su camino de “libertad e independencia”.

“Rechazamos contundentemente maniobras, ejercicios y despliegues en nuestra área cercana de interés en Venezuela. Basta ya de amenazas”, agregó.

Las declaraciones este sábado del jefe militar se producen poco después de que la agencia Reuters revelará que el gobierno estadounidense habría decidido pasar a una nueva fase de operaciones con Venezuela en los próximos días.

La noticia fue comunicada a Reuters por cuatro funcionarios de la Administración Trump. Uno de los cuales afirmó las opciones bajo consideración incluían intentar derrocar a Maduro.

La agencia de noticias, sin embargo, no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente estadounidense, Donald Trump, había tomado la decisión final de actuar.

No obstante, dos de los funcionarios, que hablaron en condición de anonimato, citados por Reuters aseguraron que las operaciones encubiertas podría ser el próximo paso contra el régimen de Maduro.

La CIA y la Casa Blanca no emitieron comentarios al respecto.

Dos de los funcionarios estadounidenses afirmaron que. Los cuatro funcionarios citados en este artículo hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la inminente acción de Estados Unidos.

“El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo uno de los funcionarios

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Este sábado se conoció además que seis aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus operaciones en Venezuela tras una advertencia de seguridad emitida por Estados Unidos.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean Airlines, la brasileña GOL y la chilena LATAM suspendieron este sábado sus vuelos con destino u origen en Venezuela.

La decisión se produjo luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alertara sobre un “aumento de la actividad militar” y un deterioro de las condiciones de seguridad en el espacio aéreo del país caribeño.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó a EFE que las seis aerolíneas optaron por cancelar sus operaciones ante la advertencia, que afecta especialmente a la región de información de vuelo de Maiquetía, donde se concentran las llegadas y salidas internacionales.

El diario español El País también reportó que la FAA no ha prohibido los vuelos sobre Venezuela, pero sí recomendó a las aerolíneas “extremar la precaución” debido a “una situación de riesgo potencial” asociada al incremento de maniobras militares dentro o alrededor del territorio venezolano.

El aviso, que estará vigente hasta el 19 de febrero, obliga además a las compañías a notificar con 72 horas de antelación si planean ingresar al espacio aéreo venezolano.

El contexto regional añade mayor inquietud. El País recuerda que el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más grande y moderno del mundo, se incorporó recientemente al despliegue naval de Washington en el Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña que Estados Unidos presenta como lucha contra el narcotráfico, pero que ha generado tensiones políticas y especulaciones sobre posibles acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro bailando: “No me para nadie”

El viernes, por su parte, El gobernante Nicolás Maduro volvió a hacer el ridículo bailando al compás de un tema que versiona su particular intento de hablar en inglés.

“No war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace”, se oye repetir a Maduro y cantar al compás de la música el viernes durante una celebración del día de los estudiantes en Caracas.

“Es viernes y ¿Qué pasa el viernes?, ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba total, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy de rumba! ¡Y a mí no me para nadie!”, se le escuchó decir a la concentración de estudiantes.

En medio de las tensiones con EE.UU., el dictador venezolano aseguró que la “asechanzas” estadounidenses no lo pararán.

“Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz”, agregó.