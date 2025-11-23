Gustavo Petro desafía a Marco Rubio: “Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo”

El presidente colombiano Gustavo Petro lanzó un reto directo al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien acusó de intentar interferir en la política interna de Colombia y de buscar su encarcelamiento.

“Si me va a meter preso, a ver si puede”, dijo Petro ante cientos de jóvenes durante la entrega del primer multicampus educativo en el barrio La Sultana, en el oriente de Cali.

En un tono desafiante, el mandatario colombiano cuestionó abiertamente las advertencias del político republicano, conocido por su postura dura frente a los gobiernos de izquierda en América Latina.

“Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la… ¿cómo es?, ¿la piyama naranja? Inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla”, dijo.

Con esta frase, mencionada entre aplausos de sus seguidores, Petro no solo respondía a los comentarios recientes de Rubio, sino que buscaba enviar un mensaje de resistencia política en plena tensión preelectoral, en un país que ha vivido décadas de conflicto y polarización.

El mandatario fue más allá al mencionar el origen cubano del exsenador de Florida: “Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba”.

Acusaciones cruzadas y un “golpe desde afuera”

Las palabras de Petro se produjeron después de que El Tiempo revelara que el presidente denunció un supuesto plan para influir en la política colombiana desde Estados Unidos. Según ese diario, el mandatario señaló que varios líderes nacionales viajaron a Washington para reunirse con Rubio y transmitirle la idea de que él estaría aliado con el narcotráfico, con el objetivo de generar presiones externas en su contra.

Petro mencionó nombres concretos: el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila; y el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva. Aseguró que todos formaban parte de una estrategia para influir sobre el presidente Donald Trump a través de Rubio.

“Vayan diciéndole al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que no va a entrar su dinero en las elecciones de Colombia. Que el pueblo de Colombia no se deja vender”, advirtió.

El mandatario acusó al BID, respaldado por Estados Unidos, de preparar líneas de crédito para financiar campañas locales y comprar votos con alimentos o bienes básicos —“tamales, lechonas, bicicletas, tejas”—, una práctica que comparó con métodos del paramilitarismo.

“Vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado… el que pague ese crédito, sea el ciudadano, sea el municipio, queda endeudado. Eso sí es un golpe de Estado”.

Días atrás la revista Cambio difundió documentos provenientes, según la publicación, de la oficina del congresista republicano Bernie Moreno.

La filtración incluía una imagen de Moreno y Trump sosteniendo una carpeta con una portada generada por inteligencia artificial donde aparece Petro vestido con un uniforme de prisionero, acompañado por Nicolás Maduro.