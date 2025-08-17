ICE arresta en Nueva Orleans a cubano con antecedentes por conducción temeraria y asalto vehicular

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Nueva Orleans a Jorge Luis Díaz García, un ciudadano cubano con historial delictivo en Estados Unidos que incluye cargos por asalto vehicular, cuatro delitos de reckless endangerment —conducción temeraria con riesgo para terceros— y manejo bajo los efectos del alcohol.

El arresto, realizado esta semana sin incidentes, forma parte de la campaña federal “Lo peor de lo peor”, enfocada en identificar y expulsar a extranjeros considerados de alto riesgo para la seguridad pública. ICE no precisó la fecha exacta de la detención, pero confirmó que se ejecutó en los primeros días de agosto en Luisiana.

La oficina regional de ICE informó que Díaz García será puesto a disposición de un juez de inmigración y que su caso entrará en proceso de deportación. Como ocurre con otros migrantes cubanos con antecedentes criminales, la ejecución de la expulsión dependerá de la respuesta del régimen de La Habana, que en numerosas ocasiones rechaza recibir a nacionales con historial delictivo.

En el mismo operativo fueron arrestados Eduardo Fundora Setién, de 59 años, con condenas por agresión doméstica, y Eduardo Luis Machín Pozo, con un amplio prontuario de delitos relacionados con drogas. Ambos casos se suman al de Díaz García dentro de la estrategia de ICE para retirar de circulación a inmigrantes que, según la agencia, representan una amenaza grave.

De acuerdo con reportes recientes, al menos siete cubanos con antecedentes criminales han sido arrestados por ICE en Nueva Orleans en las últimas semanas, lo que refleja un incremento de la vigilancia en esa ciudad.

A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que existen más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación final en Estados Unidos, aunque muchos no han sido removidos porque La Habana se niega a aceptarlos.

Las cifras generales muestran la magnitud de los operativos: solo entre enero y junio de este año, ICE realizó más de 129,000 arrestos de inmigrantes, y en las últimas ocho semanas se han registrado otros 50,000.

La mayoría de los detenidos son ciudadanos mexicanos y centroamericanos, pero los cubanos comienzan a figurar cada vez más en las estadísticas.

El último vuelo de repatriación hacia Cuba trasladó a 118 personas, entre ellas 96 hombres y 22 mujeres. En los casos en que el régimen cubano rechaza recibir a repatriados con antecedentes penales, Washington contempla el traslado a terceros países con los que mantiene acuerdos de cooperación migratoria.

ICE reiteró que continuará aplicando “todas las herramientas legales disponibles” para mantener fuera de Estados Unidos a inmigrantes irregulares con historial criminal y exhortó a quienes tengan procesos abiertos a buscar asesoría legal.