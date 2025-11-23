Javier Sotomayor asegura desde India: “Ahora sé lo que Cuba necesita para volver a competir en grande”

Vídeos relacionados:

El récord mundial de Javier Sotomayor, esos 2,45 metros que ningún ser humano ha podido superar desde 1993, es una de las pocas glorias deportivas que todavía unen al pueblo cubano con su pasado dorado. Por eso, cada palabra que el “Príncipe de las Alturas” pronuncia fuera de la isla pesa. Y esta vez, desde la India, su mensaje sonó a advertencia y a nostalgia: “Ahora sé lo que necesitamos en Cuba”.

Las declaraciones ocurrieron durante su visita al Estadio Jawaharlal Nehru (JLN) de Nueva Delhi, donde el legendario saltador cubano quedó impresionado con la pista MONDO y las instalaciones modernas que, según él, permiten que un país avance en el alto rendimiento.

Captura de Facebook/AIBS News 24

Los medios NDTV Sports, ANI News e IANS Live dieron amplia cobertura a su recorrido por el centro deportivo, que incluyó una interacción con atletas indios, entrenadores y jóvenes promesas del atletismo.

Sotomayor, de 58 años, elogió la pista al afirmar que es “fantástica” y que su calidad “permite lograr buenos resultados”. Pero lo más duro vino después de ver el estadio, cuando dijo que en Cuba aspiran a tener, en los próximos años, instalaciones como esas, y remató con una frase que revela más de lo que parece: “Ahora tenemos una idea de lo que se requiere”.

Para una figura que rara vez critica públicamente la situación interna del país, el comentario es un dardo directo a la realidad decadente del deporte cubano, marcado por la falta de recursos, el abandono de instalaciones, la fuga masiva de talentos y la incapacidad del Estado para sostener estructuras que alguna vez fueron orgullo nacional.

Mientras India invierte en modernizar su infraestructura deportiva, Cuba se estanca en promesas que no llegan y en estadios que se deterioran ante la vista de todos.

El contraste es aún más evidente cuando jóvenes como el palestino Mohammed Dwedar, quien acompañó a Sotomayor en su visita, aseguran que competir en un estadio como el JLN es “un sueño”. En Cuba, para muchos atletas, el sueño es justamente lo contrario, el de emigrar o encontrar un lugar donde entrenar con condiciones mínimas.

El emotivo encuentro entre Sotomayor y el paralímpico indio Sharad Kumar, que lo llamó “un ícono” y confesó que lo sigue desde el inicio de su carrera, recordó lo que el cubano sigue representando para el mundo.

El legendario saltador viajó a Nueva Delhi como invitado internacional del Festival de Literatura Deportiva Ekamra 2025, donde participó como panelista en varias conversaciones junto a otras figuras del atletismo mundial. Además, del Estadio Jawaharlal Nehru, Sotomayor visitó el recién construido gimnasio del SAI y los programas de alto rendimiento que han impulsado el auge del atletismo en ese país.