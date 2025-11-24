Cuba recibe 2,1 millones de viajeros hasta octubre, lejos de las cifras del año anterior

Vídeos relacionados:

Cuba recibió 2,132,680 viajeros hasta el mes de octubre de 2025, cifra que representa apenas el 85,6 % de los visitantes registrados en igual período del año anterior.

Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) a través de su perfil oficial en Facebook, el país registró además 1,477,892 visitantes internacionales, un 20 % menos que en 2024, lo que equivale a 366 916 turistas extranjeros menos en comparación con el año pasado.

Captura Facebook / Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba

Los principales emisores de turistas hacia Cuba continúan siendo Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos y México, aunque todos muestran una caída significativa respecto al período anterior.

Canadá, por ejemplo, pasó de 727,254 visitantes en 2024 a 596,644 en 2025, mientras que Rusia descendió de 156,614 a 99,908, uno de los desplomes más pronunciados.

Solo Argentina y Colombia reportaron ligeros incrementos en la llegada de viajeros, con crecimientos de alrededor del 8 % y 9 %, respectivamente, aunque insuficientes para revertir la tendencia negativa del sector.

El turismo, considerado uno de los pilares económicos del régimen, sigue sin alcanzar las metas oficiales ni los niveles previos a la pandemia, en un contexto marcado por la crisis económica, la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura hotelera y la falta de atractivo internacional.

Pese a la propaganda oficial que insiste en la “recuperación gradual del turismo”, las cifras de la ONEI confirman un retroceso sostenido del sector, que afecta directamente la entrada de divisas y el empleo en polos turísticos como Varadero, Cayo Coco y Holguín.

Anteriormente, ONEI había informado que el turismo nacional en Cuba había subido un 4,7 % pese a la crisis económica y energética. Los ingresos crecieron un 8,8 %, impulsados por el gasto en gastronomía, mientras el turismo internacional cae un 20,5 %.

Sin embargo, el régimen continúa priorizando las inversiones asociadas al turismo, a pesar del prolongado estancamiento del sector y de las profundas carencias que afectan a la población en áreas clave como la salud pública y la producción de alimentos.