Cuba recibe 2,1 millones de viajeros hasta octubre, lejos de las cifras del año anterior

Cuba recibió 2,132,680 viajeros hasta el mes de octubre de 2025, cifra que representa apenas el 85,6 % de los visitantes registrados en igual período del año anterior.
Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) a través de su perfil oficial en Facebook, el país registró además 1,477,892 visitantes internacionales, un 20 % menos que en 2024, lo que equivale a 366 916 turistas extranjeros menos en comparación con el año pasado.
Los principales emisores de turistas hacia Cuba continúan siendo Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos y México, aunque todos muestran una caída significativa respecto al período anterior.
Canadá, por ejemplo, pasó de 727,254 visitantes en 2024 a 596,644 en 2025, mientras que Rusia descendió de 156,614 a 99,908, uno de los desplomes más pronunciados.
Solo Argentina y Colombia reportaron ligeros incrementos en la llegada de viajeros, con crecimientos de alrededor del 8 % y 9 %, respectivamente, aunque insuficientes para revertir la tendencia negativa del sector.
El turismo, considerado uno de los pilares económicos del régimen, sigue sin alcanzar las metas oficiales ni los niveles previos a la pandemia, en un contexto marcado por la crisis económica, la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura hotelera y la falta de atractivo internacional.
Pese a la propaganda oficial que insiste en la “recuperación gradual del turismo”, las cifras de la ONEI confirman un retroceso sostenido del sector, que afecta directamente la entrada de divisas y el empleo en polos turísticos como Varadero, Cayo Coco y Holguín.
Anteriormente, ONEI había informado que el turismo nacional en Cuba había subido un 4,7 % pese a la crisis económica y energética. Los ingresos crecieron un 8,8 %, impulsados por el gasto en gastronomía, mientras el turismo internacional cae un 20,5 %.
Sin embargo, el régimen continúa priorizando las inversiones asociadas al turismo, a pesar del prolongado estancamiento del sector y de las profundas carencias que afectan a la población en áreas clave como la salud pública y la producción de alimentos.
