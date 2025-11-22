Más cubanos van a hoteles mientras el turismo internacional se desploma

Vídeos relacionados:

El turismo nacional en Cuba creció ligeramente entre enero y septiembre de 2025, pese a la profunda contracción del turismo internacional y a que el país atraviesa una compleja situación económica y energética marcada por apagones prolongados en varias provincias.

Así lo refleja el informe “Turismo. Indicadores seleccionados. Enero-septiembre 2025” de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), que muestra un aumento de los turistas cubanos que se alojan en entidades turísticas y de los ingresos en pesos cubanos generados por este mercado.

Según la ONEI, los turistas físicos nacionales ascendieron a 1.579.431 en los primeros nueve meses de 2025, un 4,7 % más que en igual período de 2024, cuando se registraron 1.508.741.

Las pernoctaciones también crecieron, de 4.809.086 a 5.018.753 turistas-días, lo que supone un incremento del 4,4 %.

En paralelo, las habitaciones-días ocupadas aumentaron un 6 %, mientras que la capacidad disponible (habitaciones-días existentes) se redujo ligeramente, un 0,7 %, lo que contribuyó a elevar la tasa de ocupación del 7,8 % al 8,3 %.

Captura de pantalla / ONEI Lo más leído hoy:

El informe señala además que los ingresos de las entidades turísticas por el mercado nacional pasaron de 47.110,2 millones de pesos a 51.268,3 millones, un crecimiento del 8,8 % en términos corrientes.

El ingreso medio por turista-día subió de 9.796,1 a 10.215,3 pesos, para un aumento del 4,3 %, lo que indica que cada visitante nacional dejó más dinero en las instalaciones que el año anterior, ya sea por mayores precios, mayor consumo o una combinación de ambos factores.

La ONEI detalla que casi la mitad de los ingresos del turismo nacional proviene de la gastronomía, que concentra el 49,2 % del total.

El alojamiento representa el 17,3 %, el transporte el 11,7 %, el comercio minorista el 7,5 %, mientras que la recreación aporta apenas el 2 % y el resto se agrupa en “otros ingresos” (12,3 %).

Este reparto evidencia que el gasto de los cubanos en turismo se concentra sobre todo en alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, por encima de la propia tarifa de hospedaje.

Debacle del turismo internacional en Cuba

No obstante, los datos oficiales también confirman la crisis estructural del sector turístico: el mismo informe muestra que el turismo internacional sigue en caída.

Entre enero y septiembre de 2025, Cuba recibió 1.366.720 visitantes internacionales, frente a 1.719.009 en igual período de 2024, lo que supone una disminución del 20,5 %.

Las pernoctaciones de extranjeros bajaron de 10.227.261 a 8.294.545, un recorte del 18,9 %, y la tasa de ocupación hotelera vinculada a este mercado se desplomó del 24,3 % al 18,9 %.

Los ingresos en entidades turísticas asociados al turismo internacional cayeron de 94.320,6 a 82.885,6 millones de pesos, un descenso del 12,1 %.

Por países emisores, Canadá se mantiene como el principal mercado, con 559,715 visitantes en los nueve primeros meses del año, aunque por debajo de los 695,557 de 2024.

También retrocede la comunidad cubana en el exterior, que pasa de 224,266 a 177,823 viajeros, y se registra una fuerte disminución de llegadas desde la Federación Rusa (de 141,612 a 88,879) y desde varios países europeos como Alemania, España e Italia.

En contraste, algunos mercados sudamericanos como Argentina, Colombia, Brasil y Perú muestran ligeros crecimientos, aunque insuficientes para compensar la caída general.

El informe clasifica además a los visitantes según región geográfica: América continúan siendo la principal zona emisora con 1 004 171 viajeros, pero por debajo de los 1 210 435 del año anterior.

El repunte del turismo nacional se produce mientras amplios sectores de la población denuncian apagones prolongados y fallos en los servicios básicos, agravados tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la isla.

En la provincia de Guantánamo, por ejemplo, vecinos del reparto Ho Chi Minh protestaron recientemente por llevar días “sin luz” y con serias dificultades para acceder a alimentos y agua potable, según relataron testigos a medios independientes.

En este contexto, los números de la ONEI dibujan un panorama contradictorio: por un lado, más cubanos utilizan los servicios turísticos formales y los ingresos en pesos del mercado interno crecen; por otro, el turismo internacional se retrae, la ocupación hotelera cae de forma significativa y el país enfrenta una crisis económica y energética que se refleja en protestas populares y en el deterioro del poder de compra de la mayoría de la población.

Mientras las autoridades destacan la recuperación del turismo nacional, los datos revelan que el sector sigue lejos de superar la crisis y que su sostenibilidad depende, cada vez más, de un mercado interno golpeado por los apagones y la inflación.