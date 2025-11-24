Canadá lanza alerta de viaje para Cuba ante brote de Chikungunya

Vídeos relacionados:

El gobierno canadiense actualizó sus precauciones de viaje a Cuba para incluir una alerta ante el emergente brote chikunguya.

“Los destinos enumerados a continuación están reportando un número mayor de casos de chikungunya de lo esperado: Bangladesh, China (Provincia de Guangdong), Cuba, Madagascar, Kenia, Somalia y Sri Lanka”, se lee en una actualización del 18 de noviembre publicada en la página oficial de Asuntos Globales Canadá.

Asimismo, en su apartado de recomendaciones de viaje a Cuba, el gobierno canadiense advierte a sus viajeros que “la disponibilidad de una buena atención sanitaria es limitada”.

“Los profesionales médicos suelen estar adecuadamente formados. Sin embargo, las instalaciones se encuentran en malas condiciones. Carecen de medicamentos básicos, suministros médicos y equipos. Las prácticas de higiene pueden ser inadecuadas”, explican.

La recomendación especifica que “se ofrecen servicios médicos en la mayoría de los hoteles y clínicas internacionales situados en zonas turísticas, en los que médicos y enfermeras prestan atención médica de urgencia inicial reservada a los extranjeros

“La atención sanitaria que se presta en estas clínicas suele ser mejor que la que se ofrece en los centros públicos”, enfatizan.

Además, alertan a los turistas canadienses de que la “atención de salud mental son extremadamente limitadas. No hay líneas telefónicas de atención para este tipo de atención en el país”.

“Los servicios de urgencias y ambulancias son limitados. Los tiempos de respuesta pueden ser lentos, especialmente fuera de las zonas turísticas”, agregan

En octubre, el gobierno canadiense había efectuado la última recomendación de viaje donde advertía a sus ciudadanos sobre los riesgos asociados al inminente paso del huracán Melissa.

La recomendación aconsejaba a los viajeros “mantener un alto grado de precaución” debido a la combinación de escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto con las condiciones meteorológicas extremas que podrían afectar gravemente los servicios esenciales en la isla.

Desde septiembre, por su parte, el gobierno canadiense mantiene alertas relacionadas con la grave crisis energética y de suministros que atraviesa la isla, además de riesgos relacionados con la seguridad ciudadana, el transporte y la conectividad.

Cuba recibió 2,1 millones de viajeros hasta octubre, lejos de las cifras del año anterior.