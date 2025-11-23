Arrestan a turista rusa en Moscú con cargamento de tabacos cubanos

Vídeos relacionados:

Una mujer rusa que regresaba de Varadero fue arrestada en el aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, tras detectarse en su equipaje un cargamento de puros cubanos valorado en más de un millón de rublos, unos 12,600 dólares.

La detenida transportaba 75 unidades de la marca “Cohiba Espléndidos”, uno de los habanos más cotizados del mercado, sin declararlos a las autoridades aduaneras como exige la legislación vigente.

El incidente fue reportado el pasado jueves por el Servicio Federal de Aduanas de Rusia (FCS), cuyo departamento de prensa explicó que el hallazgo ocurrió durante la inspección del equipaje de la turista, procedente del popular destino cubano.

El caso ha generado un notable eco mediático en la prensa rusa.

Según declaraciones de la propia pasajera, los puros fueron un obsequio de amigos en Cuba y afirmó no tener conocimiento sobre la necesidad de declarar este tipo de mercancía en la aduana.

Sin embargo, las autoridades abrieron un proceso penal por contrabando a gran escala, delito que en Rusia puede conllevar hasta cinco años de prisión o una multa equivalente al mismo valor del tabaco incautado.

Los inspectores hallaron tres cajas de madera, cada una con 25 puros.

El valor total fue estimado por peritos en más de un millón de rublos, lo que, según el Código Penal ruso, coloca el caso automáticamente en la categoría de transporte ilegal a gran escala de productos de tabaco.

Tabaco cubano: Contrabando recurrente

El caso de la turista rusa se suma a una serie de incidentes similares detectados en los aeropuertos rusos, especialmente en Sheremetyevo, donde las autoridades han intensificado los controles a pasajeros procedentes de Cuba.

En mayo de este año, un ciudadano cubano de 32 años fue interceptado con 369 puros sin etiquetado, valorados en casi 1,5 millones de rublos.

El hombre alegó que los llevaba para consumo personal y como regalo, pero fue igualmente imputado por contrabando.

Otro caso significativo ocurrió en diciembre de 2024, cuando dos azafatas de la aerolínea Rossiya fueron descubiertas con 150 habanos en total, también adquiridos en Varadero.

Ambas enfrentaron cargos por contrabando de productos estratégicamente importantes, tras intentar ingresar el tabaco a través del “corredor verde”, reservado para pasajeros sin mercancías que declarar.

En junio, un cubano de 60 años fue detenido con 150 puros en su equipaje, incluyendo dos cajas de Cohíba y varias bolsas con unidades sin marcas visibles.

Su valor se estimó en casi 400,000 rublos. Al no hablar ruso, el hombre no pudo justificar su incumplimiento legal, según reportes de la prensa local.

Un mercado negro en crecimiento

Las autoridades rusas recuerdan que la normativa de la Unión Económica Euroasiática permite importar solo hasta 50 puros o 200 cigarrillos por persona.

Cualquier exceso requiere declaración escrita y el pago de aranceles.

Desde el 1 de abril de 2024 el contrabando de tabaco por un valor superior a 100,000 rublos constituye delito penal.

Este flujo constante de habanos ilegales se explica en parte por la alta demanda de puros cubanos en el mercado negro ruso.

En mayo de 2022, la policía aduanera desmanteló una red de tráfico que operaba desde el aeropuerto de Vnukovo.

Dos ciudadanos rusos fueron arrestados tras encontrarse en su apartamento más de 6.500 puros cubanos de marcas como Cohíba, Montecristo, Romeo y Julieta y Partagás, junto a 260 botellas de ron cubano sin distintivos fiscales.

El valor estimado del lote superaba los 13 millones de rublos.

Rusia no exige visa a los cubanos que visitan el país por turismo por un plazo de hasta 90 días. No obstante, deben registrarse electrónicamente antes de viajar.

En sentido inverso, los rusos que visitan Cuba suelen aprovechar sus vacaciones para adquirir productos típicos como tabaco y ron.

Muchos desconocen -o eluden- las restricciones aduaneras a su regreso.