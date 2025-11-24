Fallece José Antonio Chávez Guettón, Premio Nacional de Danza 2023

Vídeos relacionados:

El coreógrafo y maestro José Antonio Chávez Guettón, Premio Nacional de Danza 2023, falleció este domingo en Ciego de Ávila a causa de un tromboembolismo pulmonar, según confirmó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

Antes, Kenny Ortigas Guerrero, director del Sectorial Provincial de Cultura en Camagüey, escribió en Facebook: “¡El corazón partido! La Danza Cubana está de luto (…) ha fallecido hoy nuestro Premio Nacional de Danza 2023, José Antonio Chávez Guettón. Vuela alto Chávez, el dolor es inmenso.”

Publicación de Facebook/Kenny Ortigas Guerrero

Ortigas adelantó que próximamente se informarán los detalles del homenaje póstumo, aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a que el creador habría fallecido a causa de “uno de los virus” que actualmente afectan al país.

Sin embargo, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas expuso en el comunicado oficial que murió debido a un tromboembolismo pulmonar.

Un pilar de la danza cubana

Nacido en Holguín y formado artísticamente en Camagüey, Chávez Guettón desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en el Ballet de Camagüey, donde creó obras de gran fuerza dramática como Ofelia y piezas de alto lirismo como Vivaldiana, entre muchas otras.

Perteneció a una generación excepcional de coreógrafos junto a Francisco Lam y Lázaro Martínez, quienes sostuvieron un repertorio sólido y distintivo dentro de la compañía camagüeyana.

Además, fue un colaborador constante de agrupaciones escénicas en toda Cuba: ayudó a fundar el Ballet de Cámara de Holguín y el Ballet Santiago de Cuba, y trabajó con Codanza, Danza Libre, Ballet Folklórico Babul, Danza Fragmentada, entre otras compañías.

Su presencia carismática y sentido del humor marcaron momentos memorables, como su interpretación de Mamá Simone en La fille mal gardée, un personaje que asumió durante años con su sello inconfundible de comicidad.

Maestro, formador y figura indispensable

Profesor auxiliar de la Universidad de las Artes en Camagüey desde 1995, impartió asignaturas como Historia de la Danza, Composición Coreográfica y Repertorio. Fue maestro de generaciones de bailarines, quienes recuerdan su rigor, su creatividad y su ironía inteligente en las aulas.

Hace apenas unas semanas, Camagüey celebró sus 80 años con un amplio homenaje que incluyó la presentación del documental Chávez en cuerpo y alma y un programa concierto con obras emblemáticas de su catálogo.

Una pérdida irreparable

Con su muerte, la danza cubana pierde a una de sus figuras más constantes, influyentes y queridas. El Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas expresaron sus condolencias a familiares, amigos y al gremio artístico.

En próximas informaciones se darán a conocer los detalles de las honras fúnebres, que tendrán lugar en la ciudad de Camagüey.