Muerte repentina de una madre en Santiago de Cuba desata dudas en plena oleada del “virus”

El poblado de Boniato, en Santiago de Cuba, quedó conmocionado este 23 de noviembre tras la muerte de Lixandra Mengana Carcassés, una madre de 47 años, quien presumiblemente padecía alguna de las arbovirosis que circulan en el país y que las personas identifican como el “virus”.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, citados por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su cuenta de Facebook, la mujer comenzó a experimentar un dolor intenso y tomó una pastilla para aliviarlo, tras lo cual sufrió un infarto fulminante.

Fue auxiliada de inmediato y trasladada con urgencia, pero no alcanzó a llegar con vida al policlínico del reparto Cuabita.

Según los testimonios, en la instalación no existían los recursos mínimos para manejar una emergencia como la suya.

De acuerdo con la fuente, Mengana deja dos hijos, una niña de 11 años y un joven de alrededor de 19 o 20.

La tragedia generó indignación entre vecinos que cuestionan por qué un policlínico, concebido como primer punto de auxilio, no dispone de los medios indispensables para preservar una vida en riesgo.

“No fue la enfermedad la que la venció… fue la falta de recursos para salvarla”, lamentaron.

En redes sociales, residentes expresaron temor por el avance del “virus”, la proliferación de casos y la muerte de personas jóvenes en el territorio, mientras reclaman respuestas y condiciones adecuadas para evitar nuevas pérdidas.

En días recientes, también en Santiago de Cuba, falleció Claudia Mesa Rodríguez, una adolescente de 15 años, falleció tras ser ingresada en el Hospital Infantil Norte en estado crítico.

La familia denunció demoras en la atención médica y falta de recursos. Mesa presentaba dificultad respiratoria y se le diagnosticó diabetes junto a un virus que afectaba a su familia. A pesar de los esfuerzos médicos, sus riñones no reaccionaron y sufrió varios episodios críticos hasta su fallecimiento.

Cuba atraviesa una grave crisis epidemiológica, marcada por la elevada incidencia de arbovirosis como chikungunya y dengue, junto con otras enfermedades.

Su rápida expansión se atribuye a la elevada densidad de mosquitos Aedes Aegypti, el movimiento de personas y las deficiencias en la gestión sanitaria a nivel nacional.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el martes que la isla identificó 15,590 casos de chikungunya entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre, con un acumulado de 20,062 infecciones en lo que va de 2025.

Con esa cifra total, Cuba alcanza una incidencia acumulada de 183.43 casos por cada 100,000 habitantes, la más alta de toda América este año.

Recientemente, vecinos del edificio 12 Plantas de Trocha, en pleno centro de Santiago de Cuba, denunciaron un brote viral que provocó la muerte de una doctora, mantiene a otra persona grave en ese edificio, mientras decenas de vecinos presentan síntomas similares.

El nieto de Olaida del Castillo, integrante del movimiento opositor Damas de Blanco, falleció en La Habana el 15 de noviembre a causa de uno de los virus transmitidos por mosquitos.