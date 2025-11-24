La dura confesión de un cubano enfermo: “Mi mujer murió y yo me estoy muriendo”

Un video que circula en redes sociales ha conmocionado a miles de usuarios por el testimonio desgarrador de un anciano cubano que asegura estar muriendo sin ayuda ni recursos.

“Mi mujer se murió y yo me estoy muriendo, necesito ayuda. No tengo ni comida ni agua”, confiesa con voz entrecortada el hombre, visiblemente enfermo y abatido, en una grabación que expone la cruda realidad de la Cuba actual.

La usuaria de Facebook Irma Lidia Broek fue quien compartió el cortometraje, acompañándolo de un mensaje de indignación y denuncia.

“Acaban de enviarme este video y es absolutamente desgarrador. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Dónde están los alimentos, los medicamentos y los casi 80 millones de dólares que se supone fueron enviados a los damnificados del oriente de Cuba? Es un crimen lo que están haciendo con esa gente. Es un abandono criminal, una burla y un robo descarado a quienes lo perdieron todo. ¡Basta ya de mentiras y de silencio cómplice!”, expresó Broek.

La publicación no revela el nombre del anciano ni el lugar exacto donde vive, pero la escena refleja el drama de miles de cubanos que sobreviven solos, en condiciones precarias, sin acceso a medicamentos ni alimentos básicos, en medio de una epidemia de chikungunya que se ha extendido por todo el país.

La situación ha generado una ola de reacciones y denuncias contra el régimen de La Habana, acusado de abandonar a los más vulnerables mientras continúa justificando la crisis sanitaria y alimentaria en supuestas causas externas.

Organizaciones de derechos humanos y activistas dentro y fuera de la isla han reiterado que el gobierno cubano oculta la magnitud real de la emergencia, mientras los hospitales colapsan y los ancianos quedan desamparados.

La realidad que muestra este video no es un caso aislado, sino una imagen cotidiana en una Cuba donde la pobreza extrema, la enfermedad y el abandono estatal, provocan decenas de denuncias cada día en las redes sociales.