EE.UU. niega visa humanitaria a niña cubana con cáncer agresivo: Su familia clama por una segunda oportunidad

Los padres de Mía Rey Jiménez, una niña cubana de dos años con un cáncer agresivo en etapa cuatro, están pidiendo a las autoridades migratorias de Estados Unidos una visa humanitaria de emergencia para que su hija pueda ser atendida en el Nicklaus Children’s Hospital de Miami, donde médicos le ofrecen mayores posibilidades de sobrevivir que en Costa Rica, país donde permanece actualmente la familia.

Según un reportaje de Univisión, la familia salió de Cárdenas, Matanzas, en mayo de 2025, poco después de recibir el devastador diagnóstico de neuroblastoma metastásico, un tipo de cáncer infantil muy agresivo.

Aunque reunieron la documentación y solicitaron el visado para Esatados Unidos, les fue denegado y están en proceso de apelación.

Primero volaron a Nicaragua y de ahí continuaron hasta Costa Rica, en busca de opciones de tratamiento que no tenían en Cuba.

“Fue una decisión difícil porque sabíamos cómo era el llegar a otro lugar, para el cubano”, confesó la madre, Liudmila Jiménez Matos.

En Costa Rica, Mía recibió quimioterapia y fue sometida a una cirugía de alto riesgo.

Según relató su madre, los médicos les advirtieron que había más de un 90 % de posibilidades de que la niña no saliera con vida del salón, porque el tumor estaba comprometido con la vena aorta y la vena cava.

“Gracias a Dios salió bien, porque ella es una guerrera, ella tiene ganas de vivir”, dijo Liudmila.

A Mía ya le han removido dos tumores, pero todavía conserva una masa en un pulmón que ha hecho metástasis a la médula ósea, lo que impide que su organismo produzca células madre adecuadamente.

En medio de la búsqueda de alternativas, la familia se puso en contacto con el Nicklaus Children’s Hospital de Miami, que, según la madre, aceptó recibir el caso y le ofrece a la pequeña un 80 % de posibilidades de sobrevivir, frente al 45 % que los especialistas le dan en Costa Rica.

Para acceder a esa oportunidad, sin embargo, necesitan llegar legalmente a Estados Unidos con una visa humanitaria, cuya aprobación depende del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La petición fue, sin embargo, denegada en primera instancia, por lo que ahora el equipo legal se encuentra en proceso de apelación, aportando nuevas evidencias médicas y de apoyo financiero.

El padre de Mía es residente legal en Estados Unidos y, de acuerdo con la asistente legal Lissette Herrera, no tiene ningún antecedente criminal.

Además, la familia cuenta con una petición familiar presentada desde 2023, lo que refuerza el vínculo migratorio con el país. Al conocer el caso, una oficina de abogados decidió asumirlo de inmediato.

“El padre no tiene récord criminal en Estados Unidos, el padre es un ciudadano que ha pagado sus taxes siempre, incluso ellos tienen una petición familiar desde el 2023”, explicó Herrera a Univisión.

Lissette viajó personalmente a Costa Rica para conocer a la niña, revisar su situación médica y reunir la documentación necesaria para solicitar la visa humanitaria.

“Hay un seguro, hay fundaciones, hay un GoFundMe, el papá trabaja. Llamó todos los días a la oficina de María Elvira (la congresista María Elvira Salazar), yo sé que llega un momento que uno cae hasta mal”, comentó Herrera sobre la insistencia del padre para lograr una respuesta positiva.

Los abogados sostienen ante USCIS que Mía no será una carga pública, ya que cuatro fundaciones, además del Nicklaus Children’s Hospital, han garantizado que asumirán todos los gastos necesarios para salvarle la vida.

En paralelo, la familia ha abierto una campaña en GoFundMe para reforzar la ayuda económica y demostrar que cuentan con respaldo suficiente para costear la estancia y necesidades adicionales de la niña y sus padres.

En un video difundido en redes sociales —a través del perfil de TikTok @team_guampy—, Liudmila ofreció su testimonio directo, entre lágrimas, desde Costa Rica.

“Mi niña se llama Mía, tiene dos años. Tiene un cáncer, etapa cuatro, agresivo. Tiene un neuroblastoma con metástasis. Estamos en Costa Rica. Vinimos cruzando fronteras para que la niña se salvara”, explicó.

Liudmila insiste en que el caso se haga público para evitar una nueva negativa a la solicitud de visa y pide el apoyo de la comunidad cubana en el exilio para presionar y ayudar a cubrir los costos del viaje y la estadía.

“Estamos pidiendo, yo, la niña, mi familia… que se haga público el caso, porque necesitamos una visa y ayuda para lograrlo”, declaró. Su mensaje incluye un ruego a las autoridades migratorias estadounidenses para que “se pongan la mano en el corazón, que apelen a la humanidad”.

Mientras la decisión final permanece en manos de USCIS, la familia vive entre hospitales, trámites y esperas, con la certeza de que el tiempo juega en contra y con la convicción de que, al otro lado del estrecho de la Florida, existe una opción real de tratamiento que podría darle a Mía la oportunidad de seguir viviendo.