Arrestan a cubana en Hialeah acusada de violencia doméstica: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Una cubana fue arrestada este jueves en Hialeah acusada de agredir violentamente a su pareja sentimental y tratar de borrar luego la escena del crimen.

La mujer, identificada como Ailin Vargas Ginarte, de 42 años, enfrenta cargos de agresión agravada con lesiones corporales graves y manipulación de evidencias, según informaron medios locales y reportes policiales.

La madrugada de la agresión

Todo ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en un complejo residencial ubicado en la 1855 del West y la calle 56 de Hialeah.

Agentes del Departamento de Policía de la ciudad acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar al lugar encontraron a un hombre tendido junto a las escaleras, sangrando profusamente por una herida profunda en la cabeza.

“Estaba lleno de sangre, cuando llegaron los oficiales lo encontraron y pudieron ver que tenía una herida bastante grande en la cabeza. Él dijo que fue causada por una pelea con su novia”, indicó en declaraciones a la prensa local, Eddie Rodríguez, vocero de la Policía de Hialeah.

La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Allí reiteró a las autoridades que su pareja lo había golpeado y que, antes de que llegara la policía, lo amenazó de muerte: “me dijo que me iba a matar si la arrestaban”, testificó.

Un rastro de sangre y versiones contradictorias

Los oficiales siguieron un rastro de sangre hasta el apartamento 315, donde localizaron a Vargas Ginarte.

La mujer se mostró alterada y ofreció varias versiones contradictorias sobre lo sucedido.

Inicialmente dijo que su novio estaba borracho y que no lo quiso dejar entrar. Más tarde cambió su versión, sin ofrecer una explicación coherente de lo ocurrido.

Dentro del apartamento, los agentes hallaron un escenario que levantó sospechas: cristales rotos en el suelo, manchas de sangre parcialmente limpiadas, un cubo con agua jabonosa en la cocina y un fuerte olor a lejía.

Durante la audiencia judicial, la jueza Mindy S. Glazer señaló que Vargas Ginarte fue sorprendida limpiando las gotas de sangre del suelo al momento de la llegada de la policía. La acusada rompió en llanto durante toda la comparecencia.

Imágenes clave y antecedentes previos

Un video de vigilancia obtenido por Noticias 23 y reportado también por Telemundo 51 muestra a Ailin Vargas Ginarte caminando por el pasillo del edificio con bolsas de basura poco después del ataque, y dejando caer accidentalmente una botella de vidrio, un detalle que las autoridades consideran clave dentro de la evidencia sobre la presunta manipulación de la escena del crimen.

La Fiscalía informó que Vargas Ginarte ya tenía antecedentes por un hecho similar, en el que agredió a una expareja y también terminó enviándola al hospital, según reportó Univisión Miami.

Reacciones y contexto

Vecinos del complejo residencial comentaron a los medios que este tipo de hechos no es raro en el edificio.

Un residente que prefirió no ser identificado declaró a NBC6 que escuchó los gritos de auxilio de la víctima.

Vargas Ginarte fue arrestada y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Enfrenta dos cargos: agresión agravada con lesiones corporales graves y manipulación de pruebas físicas.

Durante la audiencia inicial, la jueza Glazer impuso una fianza total de 10,000 dólares, 7,500 por el cargo de agresión agravada y 2,500 por el de manipulación de evidencias.

La mujer recibió la orden, además de mantenerse alejada de la víctima y abandonar la vivienda compartida.

Al cierre de esta nota, la acusada ya no figura en los registros carcelarios, lo que hace suponer que ya pagó la fianza.