Detienen a presunto responsable de la muerte de un niño en Artemisa

Vídeos relacionados:

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Nelson Thiago García Lugones, de apenas seis años, sacudió desde finales de octubre a la comunidad de El Chumbo, en el municipio de Alquízar, provincia de Artemisa, y despertó una oleada de indignación en toda Cuba.

En las últimas horas, el periodista José Luis Tan Estrada confirmó que el presunto asesino del menor se entregó a las autoridades.

Se trataría de un hombre identificado como "Juan Carlos", de aproximadamente 50 años, quien -según fuentes cercanas al caso citadas por el periodista- es el "padre del amante de la madre del niño".

Fuente: Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

La noticia, ya de por sí estremecedora, se complica aún más por los detalles que han comenzado a trascender: rumores sobre encubrimiento, sospechas de una implicación mayor; y sobre todo, la inconsolable pérdida de un niño que, según quienes lo conocían, era alegre, activo y querido por su comunidad.

Un hallazgo trágico

Thiago fue reportado como desaparecido el lunes 20 de octubre en horas de la tarde, tras salir a jugar cerca de su casa. Horas después, pasada la medianoche, su cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo profundo, sin zapatos, cubierto por maleza y tapado con una plancha de zinc.

Lo más leído hoy:

El hecho de que el niño haya sido hallado en ese lugar -oculto, difícil de acceder, y con señales de haber sido camuflado- generó desde el inicio fuertes sospechas de que no se trataba de un accidente.

La comunidad, que participó activamente en la búsqueda, expresó su dolor y su furia ante lo que muchos desde el inicio calificaron de crimen.

Las redes sociales se llenaron de mensajes clamando justicia para Thiago.

¿Encubrimiento o culpable real?

Aunque "Juan Carlos" se entregó a las autoridades -según reportó ahora Tan Estrada- en el apartado comentarios de su publicación, una parte considerable de la opinión pública duda de la responsabilidad directa del hombre que se habría entregado.

Algunos usuarios sugieren que el verdadero autor del crimen podría ser su hijo, calificado de "amante" de la madre del niño, y que él estaría asumiendo la culpa para protegerlo.

“Para mí es el hijo el autor de tan atroz crimen… y el padre asumió”, “Ese hombre no tiene por qué matar a un niño que no es nada suyo. Lo más lógico es que esté encubriendo a alguien más cercano”, fueron algunas opiniones en ese sentido.

Este giro en las sospechas ha intensificado la presión social para que las autoridades profundicen en la investigación y esclarezcan completamente el caso.

La situación de la madre de Thiago también ha sido objeto de debate, no siempre con empatía. Algunos comentarios la responsabilizan indirectamente por las personas que permitió entrar a su vida y al entorno del niño. Otros, en cambio, exigen respeto y compasión ante su pérdida.

“Ya ella tiene demasiado por lo que sufrir”, escribió una internauta al pedir al periodista que retirara una frase sobre su vida privada.

Tan Estrada respondió con un críptico: “Si supieras...”, insinuando que hay información sensible que aún no ha sido divulgada por razones éticas.

Este intercambio ha generado aún más interés por conocer la verdad completa detrás del caso, aunque también pone en evidencia la tensión entre el derecho a la privacidad y el derecho público a estar informado.

Dolor colectivo y clamor por justicia

Las redes sociales se han convertido en un desahogo emocional para cientos de personas. La mayoría clama por la aplicación de la pena máxima, incluso la pena de muerte, que está aún vigente en el ordenamiento jurídico cubano, aunque en desuso.

“Que pague con la máxima de las condenas”, “Los niños no se tocan”, “Ese monstruo merece el paredón”, clamaron varios internautas.

Las comparaciones con otras tragedias, el miedo a los depredadores que se esconden en el entorno familiar y la exigencia de medidas ejemplarizantes han sido temas recurrentes en los comentarios.

Hasta el cierre de esta nota, medios de prensa oficialistas no han confirmado la detención del presunto responsable de la muerte del niño Thiago.