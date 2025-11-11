Muere joven enfermera en Pinar del Río a manos de su expareja

Vídeos relacionados:

Una joven enfermera de 23 años, identificada como Liena de la Caridad Reinoso Ramos, fue asesinada el pasado 6 de noviembre en el reparto La Conchita, en la ciudad de Pinar del Río, víctima de un feminicidio que ha conmocionado profundamente a su comunidad y al país.

La noticia fue confirmada ahora y verificada por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), dos iniciativas independientes que documentan la violencia machista en la isla.

Según la información verificada por estas plataformas feministas, Liena fue atacada con extrema violencia por su expareja en plena vía pública.

El ataque ocurrió en horas de la noche, en un entorno habitado, y fue presenciado o conocido de inmediato por varios vecinos.

Las circunstancias del crimen muestran no solo la saña del agresor, sino también la total desprotección en la que se encuentran las mujeres cubanas frente a situaciones de riesgo, incluso cuando el peligro es conocido o previsible.

La joven recibió múltiples puñaladas que le causaron la muerte casi de inmediato.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., y el agresor, según denuncias ciudadanas, habría regresado tranquilamente a su casa tras cometer el asesinato.

Identificación del presunto feminicida y denuncias de posible impunidad

Aunque las plataformas feministas aún no han confirmado oficialmente la identidad del agresor, reportes periodísticos y testimonios vecinales apuntan a que se trata de Cristian Darío Díaz Luis, expareja de la víctima.

Fuentes locales, citadas por el reportero Niover Licea -quien ha seguido el caso desde sus inicios- indican que el presunto autor del crimen es hijo de un oficial de alto rango del Ministerio del Interior (MININT), y que trabajaba como custodio en la fábrica local conocida como "La Conchita".

Vecinos testificaron que, tras ser detenido, el sospechoso fue trasladado a la estación de policía acompañado por su padre y sin ser esposado, lo que ha generado fuertes críticas por aparente tráfico de influencias y posible protección institucional.

Estos elementos han encendido las alarmas, pues se teme que el crimen pueda quedar impune o ser tratado con privilegios, en un país donde no existe una Ley Integral contra la Violencia de Género ni protocolos transparentes de atención judicial a víctimas de feminicidio.

El rostro de la víctima: Liena, una joven enfermera querida por todos

Liena Reinoso era enfermera de profesión. Tenía solo 23 años. Según comentarios de vecinos, maestros y colegas, era una joven noble, respetuosa y querida por su comunidad.

Su muerte ha dejado un vacío profundo entre quienes la conocieron, y ha desatado numerosas muestras de indignación, tristeza y exigencias de justicia.

El Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba lamentaron públicamente su muerte, enviaron condolencias a su familia y reiteraron la urgencia de adoptar políticas públicas efectivas que prevengan la violencia machista, así como sistemas de alerta temprana y protección para mujeres en riesgo.

Un contexto alarmante: 40 feminicidios en lo que va de año

Con el caso de Liena, ya suman 40 los feminicidios verificados en Cuba hasta este 11 de noviembre, según el registro conjunto de OGAT y YSTCC.

Además, se ha documentado el asesinato de un hombre por motivos de género, 15 intentos de feminicidio y tres casos que necesitan acceso a la investigación policial.

Ellos son los de Hilda Puig Peña, Nieves Rosa Castrillo Núñez y Fredesvinda Zaida Pérez Poey, ocurridos en Santiago de Cuba, Camagüey, Villa Clara y Sancti Spíritus.

El patrón de violencia letal contra mujeres se extiende por toda la geografía del país, sin respuesta institucional acorde a la magnitud del problema.

En repetidas ocasiones, organizaciones feministas y grupos de la sociedad civil han solicitado al gobierno cubano la promulgación de una ley específica contra la violencia de género, así como la creación de refugios, líneas de emergencia, programas de prevención y mecanismos eficaces de denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, esas demandas no han sido atendidas.

El feminicidio de Liena Reinoso no es un caso aislado. Forma parte de una espiral de violencia que avanza sin freno en la isla, amparada por el silencio institucional y la falta de voluntad política. Organizaciones como Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba exigen justicia para ella y todas las víctimas.