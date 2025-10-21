Autoridades cubanas recuperan varias armas de fuego en la provincia de Matanzas: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas informaron sobre la recuperación de varias armas de fuego en el municipio Perico, en la provincia de Matanzas.

La noticia, publicada por el perfil oficialista de Facebook Con Todos La Victoria, ha generado más interrogantes que respuestas debido a la extrema escasez de detalles ofrecidos.

Según la escueta publicación del mencionado perfil, “fueron recuperadas en Perico varias armas de fuego” gracias a la "colaboración" de tres ciudadanos.

El mensaje agrega que se trata de dos revólveres de calibres .38 y .22, dos fusiles del calibre .22 y una escopeta calibre 12.

La entrega habría sido realizada por personas que -según se afirma- alegaron que el armamento pertenecía a familiares ya fallecidos.

La nota concluye con una consigna habitual en este tipo de comunicados: “¡Frente al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, TOLERANCIA CERO!”.

Sin embargo, omite información esencial sobre el contexto del hallazgo o entrega, el momento exacto de los hechos, el lugar preciso de recuperación o el destino final de las armas.

Fuente: Captura de Facebook/Con Todos La Victoria

No queda claro si las armas fueron encontradas como parte de un operativo policial o si simplemente fueron entregadas de manera voluntaria por los ciudadanos.

Tampoco se especifica si estas personas se presentaron ante alguna institución estatal o si fueron localizadas por las autoridades.

Los nombres de los ciudadanos implicados no fueron revelados, ni se ofreció ninguna declaración oficial por parte de los órganos del Ministerio del Interior (MININT), que suelen estar a cargo de estos procedimientos.

Asimismo, se desconoce si las armas estaban en funcionamiento, si habían sido utilizadas anteriormente o si estaban registradas en algún archivo estatal.

También resulta llamativo que en el parte se mencione que las armas eran de “familiares fallecidos”, un argumento que -de no estar debidamente documentado- podría utilizarse como coartada en situaciones más comprometedoras.

No se especifica si las autoridades verificaron esa versión, si los supuestos fallecidos habían sido propietarios legales de las armas o si existía algún registro anterior que diera cuenta de su existencia.

Una operación envuelta en opacidad

La publicación deja en evidencia una preocupante laguna informativa.

En un país donde la posesión no autorizada de armas de fuego constituye un delito grave, resulta insólito que un hallazgo de este tipo no haya sido acompañado por una explicación detallada, especialmente en un contexto nacional marcado por la creciente preocupación ciudadana por la seguridad pública.

La opacidad en torno al hecho se agrava si se tiene en cuenta que en los últimos años se han reportado casos crecientes de uso de armas de fuego en robos, asaltos y hechos de sangre en distintas provincias del país.

Estos incidentes, aunque poco difundidos por los medios estatales, han comenzado a formar parte de los reportes ciudadanos en redes sociales y medios independientes.

En tiempos en que la sociedad cubana demanda mayor claridad por parte de sus instituciones, sobre todo en temas vinculados a la seguridad, el caso de Perico es un ejemplo de cómo la falta de transparencia puede generar desconfianza y alimentar la incertidumbre ciudadana.