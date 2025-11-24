El Cartel de los Soles entra oficialmente en la lista de terroristas de EE. UU. con Maduro al frente

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios altos cargos de su régimen como miembros de una organización terrorista internacional, al incluir al Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado.
La notificación se hizo oficial, este 24 de noviembre, en el Registro Federal. Esta medida da “nuevas herramientas” a Washington para ampliar su campaña militar en el Caribe, donde el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, lidera la Operación Lanza del Sur.
La flota estadounidense, con más de 15.000 soldados y cazas F-35, ya ha destruido una veintena de narcolanchas en bombardeos recientes.
Donald Trump no ha confirmado acciones inminentes, pero fuentes citadas por Reuters aseguran que la segunda fase militar comenzará pronto, posiblemente con misiones encubiertas en Venezuela.
El Departamento de Estado acusa a Maduro de dirigir el Cartel de los Soles, una red de militares y funcionarios vinculados al narcotráfico. La designación bloquea sus activos y transacciones internacionales y podría abrir la puerta a operaciones más agresivas.
Washington mantiene que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero en Caracas temen que sea el preludio de una ofensiva para derrocar al líder chavista.
Preguntas frecuentes sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista
¿Por qué Estados Unidos ha designado al Cartel de los Soles como organización terrorista?
Estados Unidos ha designado al Cartel de los Soles como organización terrorista debido a sus actividades de narcotráfico y su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro, quien es acusado de liderar esta red criminal. Esta designación permite a Estados Unidos ampliar su marco legal para tomar acciones más directas contra el cartel y sus integrantes.
¿Qué implicaciones tiene esta designación para el régimen de Nicolás Maduro?
La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista complica cualquier intento de negociación o levantamiento de sanciones contra el régimen de Maduro, ya que cualquier interacción con este será considerada como trato con una organización terrorista. Además, abre la puerta a operaciones militares y de inteligencia más agresivas en la región.
¿Qué acciones militares ha tomado Estados Unidos en respuesta al Cartel de los Soles?
Estados Unidos ha desplegado una significativa presencia militar en el Caribe y el Atlántico sur, incluyendo el portaaviones Gerald Ford y cazas F-35 como parte de la Operación Lanza del Sur. Estas acciones buscan combatir el narcotráfico y contener las amenazas del régimen de Maduro y sus aliados.
¿Cuál es la respuesta del gobierno venezolano ante la presión de Estados Unidos?
El gobierno venezolano ha intensificado maniobras militares y movilizado tropas a la frontera con Colombia, además de recibir apoyo logístico de Rusia e Irán. Nicolás Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse a las milicias en defensa del territorio venezolano.
