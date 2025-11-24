El Cartel de los Soles entra oficialmente en la lista de terroristas de EE. UU. con Maduro al frente

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios altos cargos de su régimen como miembros de una organización terrorista internacional, al incluir al Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado.

La notificación se hizo oficial, este 24 de noviembre, en el Registro Federal. Esta medida da “nuevas herramientas” a Washington para ampliar su campaña militar en el Caribe, donde el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, lidera la Operación Lanza del Sur.

La flota estadounidense, con más de 15.000 soldados y cazas F-35, ya ha destruido una veintena de narcolanchas en bombardeos recientes.

Donald Trump no ha confirmado acciones inminentes, pero fuentes citadas por Reuters aseguran que la segunda fase militar comenzará pronto, posiblemente con misiones encubiertas en Venezuela.

El Departamento de Estado acusa a Maduro de dirigir el Cartel de los Soles, una red de militares y funcionarios vinculados al narcotráfico. La designación bloquea sus activos y transacciones internacionales y podría abrir la puerta a operaciones más agresivas.

Washington mantiene que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero en Caracas temen que sea el preludio de una ofensiva para derrocar al líder chavista.