Díaz-Balart celebra medidas de Trump contra el régimen Ortega-Murillo por facilitar migración ilegal hacia EE.UU.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart celebró este lunes las nuevas medidas de la Administración Trump contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de facilitar y beneficiarse del tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Díaz-Balart reaccionó en la red social X a un anuncio del portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien informó que Washington revocará visas e impondrá restricciones a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que “hayan facilitado intencionalmente la migración ilegal a través de Nicaragua hacia Estados Unidos”.

“El régimen de Murillo-Ortega permitió que Nicaragua se convirtiera en un trampolín sin visa para quienes explotaron las caóticas y grotescamente irresponsables políticas de fronteras abiertas de Biden”, escribió Díaz-Balart.

El congresista añadió que el régimen sandinista “se lucró de este esquema al cobrar tarifas de hasta 200 dólares por cruzar territorio nicaragüense, socavando directamente la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplicarán a individuos y entidades que “obtuvieron beneficios económicos al facilitar la migración ilegal”, en particular mediante rutas aéreas y terrestres usadas por ciudadanos de Cuba, Haití y otros países latinoamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense.

“Estados Unidos no tolera a quienes se benefician de la inmigración ilegal o socavan nuestras leyes migratorias”, afirmó Pigott en su comunicado.

Las sanciones forman parte de una campaña más amplia de la Administración Trump para frenar el flujo migratorio irregular en la región y aumentar la presión sobre el régimen de Ortega-Murillo, aliado político de La Habana y Caracas.

Díaz-Balart reiteró que “las dictaduras del hemisferio deben rendir cuentas por sus acciones” y respaldó la política de sanciones de la Casa Blanca como “una respuesta firme ante quienes ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos por intereses económicos y políticos”.