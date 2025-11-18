Díaz-Balart celebra medidas de Trump contra el régimen Ortega-Murillo por facilitar migración ilegal hacia EE.UU.

Vídeos relacionados:
El congresista republicano Mario Díaz-Balart celebró este lunes las nuevas medidas de la Administración Trump contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de facilitar y beneficiarse del tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.
Díaz-Balart reaccionó en la red social X a un anuncio del portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien informó que Washington revocará visas e impondrá restricciones a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que “hayan facilitado intencionalmente la migración ilegal a través de Nicaragua hacia Estados Unidos”.
“El régimen de Murillo-Ortega permitió que Nicaragua se convirtiera en un trampolín sin visa para quienes explotaron las caóticas y grotescamente irresponsables políticas de fronteras abiertas de Biden”, escribió Díaz-Balart.
El congresista añadió que el régimen sandinista “se lucró de este esquema al cobrar tarifas de hasta 200 dólares por cruzar territorio nicaragüense, socavando directamente la seguridad nacional de Estados Unidos”.
El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplicarán a individuos y entidades que “obtuvieron beneficios económicos al facilitar la migración ilegal”, en particular mediante rutas aéreas y terrestres usadas por ciudadanos de Cuba, Haití y otros países latinoamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense.
“Estados Unidos no tolera a quienes se benefician de la inmigración ilegal o socavan nuestras leyes migratorias”, afirmó Pigott en su comunicado.
Las sanciones forman parte de una campaña más amplia de la Administración Trump para frenar el flujo migratorio irregular en la región y aumentar la presión sobre el régimen de Ortega-Murillo, aliado político de La Habana y Caracas.
Díaz-Balart reiteró que “las dictaduras del hemisferio deben rendir cuentas por sus acciones” y respaldó la política de sanciones de la Casa Blanca como “una respuesta firme ante quienes ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos por intereses económicos y políticos”.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. contra el régimen Ortega-Murillo y su impacto
¿Por qué Estados Unidos ha impuesto sanciones al régimen de Ortega-Murillo?
Estados Unidos ha impuesto sanciones al régimen de Ortega-Murillo por facilitar y beneficiarse de la migración ilegal hacia EE.UU. El Departamento de Estado ha señalado que el régimen nicaragüense ha permitido que Nicaragua se convierta en un trampolín para la migración ilegal, aprovechándose económicamente de esta situación. Además, esta política de permisividad ha desestabilizado la región, presionando la frontera sur de Estados Unidos.
¿Cuáles son las medidas específicas tomadas por Estados Unidos contra el régimen nicaragüense?
Las medidas incluyen la revocación de visas y la imposición de restricciones a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que faciliten la migración ilegal. Estas sanciones están dirigidas a quienes han obtenido beneficios económicos al facilitar la migración ilegal hacia Estados Unidos, especialmente a través de rutas aéreas y terrestres utilizadas por ciudadanos de Cuba, Haití y otros países latinoamericanos.
¿Cuál es el impacto económico de la ruta migratoria a través de Nicaragua?
La ruta migratoria a través de Nicaragua se ha convertido en una industria lucrativa para el régimen de Ortega-Murillo. Entre 2021 y 2024, se estima que Nicaragua recaudó millones de dólares en tarifas migratorias, con más de 400,000 cubanos utilizando esta ruta para llegar a Estados Unidos. Los migrantes han pagado entre 2,000 y 5,000 dólares por boleto para cruzar Nicaragua, lo que ha contribuido significativamente a la economía del país.
¿Cómo ha reaccionado Mario Díaz-Balart a las medidas de la administración Trump?
Mario Díaz-Balart ha celebrado las medidas de la administración Trump como un paso firme para responsabilizar a las dictaduras del hemisferio. El congresista considera que las sanciones son una respuesta adecuada ante quienes ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos por intereses económicos y políticos. Díaz-Balart apoya la política de sanciones de la Casa Blanca y cree que estas medidas son necesarias para enfrentar a los regímenes autoritarios de la región.
