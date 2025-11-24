Un BMW de más de 200 mil dólares llega a Cuba en plena crisis y estallan las redes: “¿Con qué gasolina lo van a llenar?”

Un lujoso BMW M8 Competition, valorado en más de 200 mil dólares, ha llegado recientemente a Cuba, según muestra un video publicado en TikTok por la cuenta @cuba_autos2, donde se ve el momento en que el vehículo es descargado de un contenedor marítimo.
Las imágenes —que rápidamente se viralizaron— muestran al poderoso deportivo alemán saliendo lentamente del contenedor bajo la supervisión de trabajadores portuarios.
El auto, de color negro metálico, destaca por su diseño imponente y su motor V8 biturbo de 625 caballos de fuerza, una rareza absoluta en un país donde la mayoría de los autos datan de hace más de medio siglo.
Sin embargo, el lujo del BMW no pasó desapercibido entre los usuarios cubanos, que llenaron la publicación con comentarios de asombro e indignación.
“La pregunta es cómo entró el carro”, escribió un usuario. Otro comentó: “¿Cuál es la necesidad de llevar ese carro para Cuba? Eso es lo único que pregunto, porque lo demás es muy difícil de comprender, la verdad”.
Otros cuestionaron la utilidad de un vehículo de alto rendimiento en un país sumido en crisis energética y económica:
“Yo me pregunto, ¿para qué quiero eso en Cuba si no hay nada? ¿Cómo le echas combustible a esa bestia? No hay ni jama. Me encantaría saber cuál es el objetivo”.
El BMW M8 Competition, con más de 3,2 segundos de aceleración de 0 a 100 km/h, contrasta con la realidad del transporte en la isla, donde los apagones, la escasez de gasolina y los elevados precios del combustible hacen que muchos cubanos apenas puedan moverse en bicicleta o transporte público.
La llegada de este vehículo de lujo reabre el debate sobre los privilegios y desigualdades dentro de Cuba, donde la importación de autos está fuertemente restringida y los precios oficiales de vehículos nuevos son inalcanzables para la mayoría de la población.
Preguntas frecuentes sobre la llegada de autos de lujo a Cuba en medio de la crisis
¿Cómo llegó un BMW M8 Competition a Cuba en plena crisis?
Un BMW M8 Competition llegó a Cuba en un contenedor marítimo, como muestra un video publicado en TikTok. El proceso de importación de vehículos de lujo en Cuba es complejo, debido a las restricciones gubernamentales y los altos impuestos, lo que hace que estos casos sean excepcionales y generen gran atención en redes sociales.
¿Qué opinan los cubanos sobre la presencia de autos de lujo en la isla?
La llegada de vehículos de lujo como el BMW M8 Competition ha generado opiniones encontradas entre los cubanos. Muchos ven estos autos como un símbolo de desigualdad y privilegio, considerando la crisis económica y la escasez de recursos básicos en la isla. Los comentarios en redes sociales reflejan asombro, indignación y críticas hacia quienes poseen estos vehículos en un contexto tan adverso.
¿Es práctico tener un auto de lujo en Cuba?
Tener un auto de lujo en Cuba es poco práctico debido a la escasez de combustible, el mal estado de las vías y la falta de piezas de repuesto. Además, el costo de mantenimiento y operación de estos vehículos es muy elevado, lo que los convierte en un lujo inaccesible para la mayoría de la población cubana.
¿Qué representa la llegada de autos de lujo para la economía cubana?
La llegada de autos de lujo a Cuba evidencia la creciente desigualdad económica en el país. Mientras una minoría puede permitirse importar y mantener estos vehículos, la mayoría de los cubanos enfrenta dificultades para acceder a bienes y servicios básicos. Este fenómeno resalta las contradicciones dentro del sistema económico cubano y las brechas sociales existentes.
