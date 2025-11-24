Un BMW de más de 200 mil dólares llega a Cuba en plena crisis y estallan las redes: “¿Con qué gasolina lo van a llenar?”

Un lujoso BMW M8 Competition, valorado en más de 200 mil dólares, ha llegado recientemente a Cuba, según muestra un video publicado en TikTok por la cuenta @cuba_autos2, donde se ve el momento en que el vehículo es descargado de un contenedor marítimo.

Las imágenes —que rápidamente se viralizaron— muestran al poderoso deportivo alemán saliendo lentamente del contenedor bajo la supervisión de trabajadores portuarios.

El auto, de color negro metálico, destaca por su diseño imponente y su motor V8 biturbo de 625 caballos de fuerza, una rareza absoluta en un país donde la mayoría de los autos datan de hace más de medio siglo.

Sin embargo, el lujo del BMW no pasó desapercibido entre los usuarios cubanos, que llenaron la publicación con comentarios de asombro e indignación.

“La pregunta es cómo entró el carro”, escribió un usuario. Otro comentó: “¿Cuál es la necesidad de llevar ese carro para Cuba? Eso es lo único que pregunto, porque lo demás es muy difícil de comprender, la verdad”.

Otros cuestionaron la utilidad de un vehículo de alto rendimiento en un país sumido en crisis energética y económica:

“Yo me pregunto, ¿para qué quiero eso en Cuba si no hay nada? ¿Cómo le echas combustible a esa bestia? No hay ni jama. Me encantaría saber cuál es el objetivo”.

El BMW M8 Competition, con más de 3,2 segundos de aceleración de 0 a 100 km/h, contrasta con la realidad del transporte en la isla, donde los apagones, la escasez de gasolina y los elevados precios del combustible hacen que muchos cubanos apenas puedan moverse en bicicleta o transporte público.

La llegada de este vehículo de lujo reabre el debate sobre los privilegios y desigualdades dentro de Cuba, donde la importación de autos está fuertemente restringida y los precios oficiales de vehículos nuevos son inalcanzables para la mayoría de la población.