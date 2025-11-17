Así es el almendrón que se compró Yotuel, inspirado en los años 50 de Cuba: “Ya lo tengo en casita”

El cantante, compositor, actor, modelo y productor musical cubano Yotuel Romero sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales su más reciente adquisición: un clásico “almendrón” restaurado con todo el esplendor del estilo automovilístico cubano de los años 50.

En un video publicado en sus cuentas oficiales, el artista aparece junto al reluciente auto azul celeste, visiblemente emocionado, mientras comenta:

“Ya lo tengo ya, aquí en casita. Este es el normal, el que nos merecemos (refiriéndose a su otro auto Mercedes-Benz) y este es el que me acaba de llegar”, en alusión a su icónico nuevo vehículo.

El auto, un modelo clásico americano de carrocería impecable, cromados relucientes y neumáticos de banda blanca, rememora la época dorada de La Habana de mediados del siglo pasado, cuando los almendrones eran símbolo de elegancia y modernidad.

El intérprete de Patria y Vida quiso rendir homenaje a sus raíces con esta compra, evocando uno de los íconos más representativos de la identidad cubana.

Su gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes destacaron tanto el buen gusto del artista como el guiño a la cultura popular de la isla.

Romero, radicado en Miami, continúa combinando su éxito musical internacional con muestras de orgullo por su origen cubano, reafirmando una vez más su conexión con la tierra que lo vio nacer.