Fallece joven de 23 años en accidente en Segundo Frente, Santiago de Cuba

Un joven de 23 años murió de forma inmediata, tras ser embestido por un auto de servicio turístico que perdió el control en una pendiente peligrosa de la carretera en el municipio santiaguero de Segundo Frente, cuando él intentaba incorporarse a la vía principal desde Loma Blanca.

El muchacho, muy conocido en la comunidad por su carácter reservado y su trabajo arreglando piezas de motores, había detenido su motor para tomar la vía principal cuando ocurrió la colisión, confirmaron fuentes locales, las cuales no precisan la fecha exacta del siniestro.

El impacto fue directo y no dejó margen a maniobra alguna, informó a través de su perfil en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

De acuerdo con el reporte, en el auto viajaban dos hombres y una mujer que, según versiones extraoficiales citadas por residentes, abandonaron la escena porque transportaban “productos no autorizados”, una práctica de mercado negro frecuente en esa zona rural.

La fuga dejó aún más indignación en una comunidad que denuncia repetidos accidentes en ese mismo tramo.

El padre del joven, que viajaba hacia La Habana, regresó tras recibir la noticia. Su hijo cumpliría años el próximo 19 de noviembre, un futuro que quedó truncado en una carretera cuya falta de mantenimiento y control vuelve a quedar expuesta, recordó Mayeta.

Vecinos y allegados publicaron mensajes de pesar y reclamo de justicia, mientras esperan la actuación de las autoridades para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

A inicios de noviembre, murió en un accidente en el Malecón habanero, cerca del hospital Hermanos Ameijeiras, Joel Milera Barceló, conocido popularmente como “El Miller”, un cubano muy apreciado por su habilidad para reparar baterías de motos eléctricas.

Asimismo, un motorista perdió la vida el 21 de octubre al chocar de frente contra un carretón tirado por caballo en el municipio Guanabacoa, en La Habana.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló que motos y ciclomotores están implicados en el 52 % de los incidentes viales en Cuba, y provocan 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.

Según la misma fuente, entre enero y agosto de este año, 502 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en Cuba.

La cifra equivale al 80 % de los fallecidos por esa causa en todo 2024, lo que apunta a un incremento de la mortalidad por accidentes en las vías.