La crisis en los servicios públicos cubanos es tan aguda que el régimen ha puesto carros de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA) a cumplir funciones de emergencia en otros sectores, como Salud y Comunales.
Dos videos compartidos por el perfil de Instagram Cubanos por el Mundo revelan cómo algunos vehículos de ETECSA son utilizados para funciones ajenas a su propósito, uno como ambulancia improvisada y otro como carro fúnebre.
En uno de los videos, se observa a varias personas acompañando a un paciente en un centro médico. Un trabajador de salud lleva al enfermo en una camilla hasta la puerta trasera de una furgoneta con el logotipo de ETECSA.
En el techo del vehículo estatal se pueden ver las escaleras de los técnicos de líneas telefónicas que al parecer no hubo tiempo de retirarlas por la premura de cumplir con los servicios de transportación de pacientes.
En otro caso, ocurrido en el municipio de Cumanayagua, la misma empresa estatal fue protagonista involuntaria de una escena aún más dura. Un van de ETECSA trasladaba un féretro ante la falta de carros fúnebres.
La carencia de medios para el traslado de personas no es nueva en Cuba. Desde la pandemia de la COVID-19, se han documentado numerosos casos de enfermos, y fallecidos, transportados en carretones de tracción animal, en peores condiciones que en el siglo XVIII, reflejando una Cuba cada vez más hundida en la precariedad y la miseria.
Preguntas frecuentes sobre el uso de vehículos de ETECSA como carros fúnebres y ambulancias en Cuba
¿Por qué se están utilizando vehículos de ETECSA como ambulancias y carros fúnebres en Cuba?
La crisis en los servicios públicos en Cuba ha llevado al régimen a reutilizar vehículos de ETECSA para funciones de emergencia en sectores como la salud y los servicios fúnebres. La escasez de medios de transporte para enfermos y fallecidos ha obligado a esta improvisación. Desde la pandemia de COVID-19, se han documentado numerosos casos de traslados en condiciones precarias, reflejando la precariedad en el país.
¿Cuál es el estado actual de los servicios funerarios en Cuba?
Los servicios funerarios en Cuba están en crisis debido a la escasez de carros fúnebres operativos, falta de mantenimiento y recursos limitados. Se han reportado casos de féretros cayendo de vehículos y demoras significativas en la recogida de cuerpos. Esta situación obliga a las familias a buscar soluciones improvisadas y genera indignación entre los ciudadanos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para mejorar los servicios funerarios?
El gobierno cubano ha implementado algunas medidas aisladas, como la introducción de carros fúnebres eléctricos en ciertos municipios. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para resolver la crisis estructural en los servicios funerarios del país. La falta de recursos, mantenimiento y una gestión deficiente continúan afectando la dignidad en momentos críticos para las familias cubanas.
