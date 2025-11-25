Usan vehículos de ETECSA como carros fúnebres y ambulancias en Cuba

La crisis en los servicios públicos cubanos es tan aguda que el régimen ha puesto carros de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA) a cumplir funciones de emergencia en otros sectores, como Salud y Comunales.

Dos videos compartidos por el perfil de Instagram Cubanos por el Mundo revelan cómo algunos vehículos de ETECSA son utilizados para funciones ajenas a su propósito, uno como ambulancia improvisada y otro como carro fúnebre.

En uno de los videos, se observa a varias personas acompañando a un paciente en un centro médico. Un trabajador de salud lleva al enfermo en una camilla hasta la puerta trasera de una furgoneta con el logotipo de ETECSA.

En el techo del vehículo estatal se pueden ver las escaleras de los técnicos de líneas telefónicas que al parecer no hubo tiempo de retirarlas por la premura de cumplir con los servicios de transportación de pacientes.

En otro caso, ocurrido en el municipio de Cumanayagua, la misma empresa estatal fue protagonista involuntaria de una escena aún más dura. Un van de ETECSA trasladaba un féretro ante la falta de carros fúnebres.

La carencia de medios para el traslado de personas no es nueva en Cuba. Desde la pandemia de la COVID-19, se han documentado numerosos casos de enfermos, y fallecidos, transportados en carretones de tracción animal, en peores condiciones que en el siglo XVIII, reflejando una Cuba cada vez más hundida en la precariedad y la miseria.