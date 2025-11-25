Cubana cuenta las cosas que no le gustan de otros cubanos

La creadora de contenidos cubana Adita Rodríguez (@adita__rdgz) encendió las redes con un video donde habló sin filtros sobre las cosas que no le gustan de otros cubanos.
Adita mencionó tres actitudes que, según ella, son difíciles de tolerar. En el número uno, puso el saludo de los cubanos. Pueden pasar años sin verte y lo primero que hacen es juzgar tu aspecto físico.
"'¡Qué flaca estás!’ o ‘¡Qué gorda!’, ‘¡Qué vieja!’… ¿Quién te lo preguntó? No sabes con qué batallas internas está lidiando cada persona”, comentó la joven.
En segundo lugar, criticó la costumbre de “escanear” a los demás fijándose particularmente en la ropa o el estilo de vestir, algo que ha descubierto viviendo fuera de Cuba que no es un comportamiento común en personas de otras culturas.
Finalmente, apuntó al machismo en la sociedad cubana. “Me parece raro porque las mujeres somos independientes, trabajadoras, aportamos en casa, pero si salimos, está mal. En cambio, a los hombres se les celebra”.
¿Qué otra cosa de los cubanos crees que debería añadirse en esta lista de aspectos a mejorar?
Preguntas frecuentes sobre las críticas de una cubana hacia actitudes de sus compatriotas
¿Cuáles son las actitudes de los cubanos que critica Adita Rodríguez?
Adita Rodríguez critica tres actitudes comunes en los cubanos: La tendencia a juzgar el aspecto físico de otros al saludarlos, el hábito de "escanear" la ropa y el estilo de los demás, y el machismo presente en la sociedad cubana.
¿Por qué Adita Rodríguez considera inapropiado juzgar el aspecto físico al saludar?
Adita Rodríguez considera inapropiado este comportamiento porque puede resultar ofensivo y no se tiene en cuenta las batallas internas que cada persona podría estar enfrentando. Comentarios como "¡Qué flaca estás!" o "¡Qué gorda!" pueden ser perjudiciales.
¿Cómo percibe Adita Rodríguez el machismo en Cuba?
Adita Rodríguez percibe el machismo en Cuba como una contradicción, donde las mujeres, a pesar de ser independientes y trabajadoras, son criticadas si disfrutan de su independencia, mientras que a los hombres se les celebra por comportamientos similares.
¿Qué otras críticas hacen los cubanos sobre la vida en el extranjero?
Cubanos que viven en el extranjero, como en República Dominicana o Uruguay, han criticado aspectos como los apagones, la inseguridad, el ruido y las diferencias culturales. Estos testimonios reflejan los desafíos de adaptación y las distintas percepciones sobre la vida fuera de Cuba.
