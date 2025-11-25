Cubana cuenta las cosas que no le gustan de otros cubanos

La creadora de contenidos cubana Adita Rodríguez (@adita__rdgz) encendió las redes con un video donde habló sin filtros sobre las cosas que no le gustan de otros cubanos.

Adita mencionó tres actitudes que, según ella, son difíciles de tolerar. En el número uno, puso el saludo de los cubanos. Pueden pasar años sin verte y lo primero que hacen es juzgar tu aspecto físico.

"'¡Qué flaca estás!’ o ‘¡Qué gorda!’, ‘¡Qué vieja!’… ¿Quién te lo preguntó? No sabes con qué batallas internas está lidiando cada persona”, comentó la joven.

En segundo lugar, criticó la costumbre de “escanear” a los demás fijándose particularmente en la ropa o el estilo de vestir, algo que ha descubierto viviendo fuera de Cuba que no es un comportamiento común en personas de otras culturas.

Finalmente, apuntó al machismo en la sociedad cubana. “Me parece raro porque las mujeres somos independientes, trabajadoras, aportamos en casa, pero si salimos, está mal. En cambio, a los hombres se les celebra”.

¿Qué otra cosa de los cubanos crees que debería añadirse en esta lista de aspectos a mejorar?