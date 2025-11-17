Sandro Castro deja un mensaje a Chocolate MC tras juicio en Miami

El influencer y empresario Sandro Castro, sorprendió a muchos cubanos este domingo al publicar un emotivo mensaje en apoyo al reguetonero Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC.

Sus declaraciones fueron después de conocer que el músico fue declarado culpable, en un juicio en Miami, por “publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, el presunto asesino de El Taiger.

En un video difundido en su perfil de Instagram, Sandro se dirigió directamente al Rey del Reparto con palabras de aliento.

“Yosvanis, no te mereces lo que te sucedió. Siempre te vamos a recordar. Tú fuiste un grande en la música, el creador del Reparto. Por favor, no dejes de componer estés donde estés, ni dejes de ponerle bomba”, expresó tocándose el corazón.

El veredicto de culpabilidad de Chocolate se conoció la semana pasada, tras menos de una hora de deliberaciones del juzgado miamense. El caso pasó a la fase de determinación de la pena, bajo la dirección del juez Milton Hirsch, quien advirtió que el marco sancionador podría incluir la cadena perpetua.

El caso ha generado gran repercusión en la comunidad cubana, tanto en Miami como en La Habana. El mensaje de Sandro Castro ha sido interpretado como una muestra de empatía hacia uno de los artistas más polémicos del reguetón cubano.