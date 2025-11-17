Sandro Castro deja un mensaje a Chocolate MC tras juicio en Miami

El influencer y empresario Sandro Castro, sorprendió a muchos cubanos este domingo al publicar un emotivo mensaje en apoyo al reguetonero Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC.
Sus declaraciones fueron después de conocer que el músico fue declarado culpable, en un juicio en Miami, por “publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, el presunto asesino de El Taiger.
En un video difundido en su perfil de Instagram, Sandro se dirigió directamente al Rey del Reparto con palabras de aliento.
“Yosvanis, no te mereces lo que te sucedió. Siempre te vamos a recordar. Tú fuiste un grande en la música, el creador del Reparto. Por favor, no dejes de componer estés donde estés, ni dejes de ponerle bomba”, expresó tocándose el corazón.
El veredicto de culpabilidad de Chocolate se conoció la semana pasada, tras menos de una hora de deliberaciones del juzgado miamense. El caso pasó a la fase de determinación de la pena, bajo la dirección del juez Milton Hirsch, quien advirtió que el marco sancionador podría incluir la cadena perpetua.
El caso ha generado gran repercusión en la comunidad cubana, tanto en Miami como en La Habana. El mensaje de Sandro Castro ha sido interpretado como una muestra de empatía hacia uno de los artistas más polémicos del reguetón cubano.
Preguntas frecuentes sobre el juicio de Chocolate MC en Miami
¿Por qué fue declarado culpable Chocolate MC en el juicio de Miami?
Chocolate MC fue declarado culpable por el cargo de "escribir o publicar amenazas directas" contra Damián Valdez Galloso, presunto responsable de la muerte del músico El Taiger. El jurado consideró que sus publicaciones en redes sociales constituían amenazas reales de violencia.
¿Qué pena podría enfrentar Chocolate MC tras ser declarado culpable?
Chocolate MC podría enfrentar una condena severa, incluida la posibilidad de cadena perpetua, según advirtió el juez Milton Hirsch durante el juicio. La fase de determinación de la pena está en proceso, y se espera que el juez tome en cuenta factores como su historial de adicciones y salud mental.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad artística cubana al veredicto de Chocolate MC?
Varios artistas, como Sandro Castro y Yomil Hidalgo, han expresado su apoyo a Chocolate MC, manifestando empatía por su situación. Han pedido justicia y clemencia, destacando la importancia de un cambio positivo en su vida y su reciente acercamiento a la fe cristiana.
¿Qué otros problemas legales enfrenta Chocolate MC además del juicio por amenazas?
Chocolate MC enfrenta múltiples causas legales en Florida, incluyendo acusaciones de secuestro, violencia doméstica y robo a mano armada. Estos cargos se suman a un historial legal extenso que ha marcado su carrera y su vida personal.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.