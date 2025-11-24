Youtubers cubanos Javi y Zami viajan fuera de Cuba: "Logramos romper una barrera"

Los populares creadores de contenido del canal de YouTube “Javi & Zami”, anunciaron este fin de semana que han abandonado Cuba para emprender un nuevo proyecto fuera de la isla.

La pareja, que se ha convertido en un referente del contenido gastronómico cubano, compartió un emotivo video donde explican cómo lograron, con esfuerzo propio, reunir los recursos necesarios para iniciar una travesía internacional.

Con un estilo fresco, crítico y divertido, Javi y Zami han conquistado a miles de seguidores dentro y fuera del país. En sus videos recorren restaurantes y hoteles de lujo en La Habana, mostrando el sector gastronómico cubano con una mirada honesta y cercana.

“Logramos romper una barrera”, dijeron, refiriéndose a las dificultades que enfrentan muchos jóvenes creadores para viajar desde Cuba con recursos propios, ya sea por placer, para emigrar o por proyectos profesionales.

"Este viaje es una evolución para nosotros, pues marcará un antes y un después en el canal. Es nuestro segundo intento de salir del país en 2025. México nos negó la visa en marzo, pero en lugar de derrotarnos, decidimos que este año viajaríamos. Aquí estamos, porque lo que sucede, conviene", dijo Zami.

"Son muchas las cosas que nos gustaría probar del primer mundo", confesó Javi y dejó imágenes de sus primeros deseos cumplidos en el exterior.

Ambos aseguraron que volverán a Cuba, pero no especificaron cuándo. También mantuvieron en secreto los destinos que visitarán, así como el país que los acogerá durante esta nueva etapa.

Su partida marca un hito en la comunidad de youtubers cubanos, que ven en su historia un ejemplo de superación, independencia y libertad creativa.