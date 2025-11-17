"El aeropuerto de La Habana es mi peor pesadilla": Influencer española de origen cubano enciende TikTok

La tiktoker Ainara Quesada encendió las redes sociales después de publicar un breve video en el que denuncia las condiciones del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

El clip, compartido en su cuenta y rápidamente viralizado, acumuló miles de likes y una oleada de comentarios que refrendan la versión de la creadora de contenido: el principal acceso de la capital cubana se ha convertido en sinónimo de desorden, robos y trámites insoportables.

En su publicación, Ainara solo se limitó a compartir imágenes de la terminal, pero ello fue suficiente para que produjera una avalancha de críticas por parte de sus seguidores.

Los cubanos que han podido viajar denuncian la incomodidad de llegar a un espacio donde la burocracia, la lentitud y las carencias técnicas se suman a prácticas de corrupción.

Lo que debería ser la primera bienvenida al país -la primera imagen que recibe un turista al bajar del avión- es una experiencia traumática.

Los testimonios y quejas que siguieron a su video pintan un cuadro de persistentes problemas: maletas que no aparecen o aparecen tarde, empleados que exigen pago para agilizar salidas, largas filas en migración, cortes de corriente y un ambiente agobiante por el calor.

Entre las reacciones que generó el video de Ainara, muchos usuarios contaron que perder una maleta en el aeropuerto de La Habana es casi rutinario, y que para agilizar la salida hay empleados que esperan "incentivos" en dólares.

Algunos confesaron que sienten auténtico pánico antes de viajar.

"Literal, 'el trauma de mi vida', pero estar con la familia lo vale todo", expresó una joven.

Otros le preguntaron a la influencer si esta vez le habían robado algo. "La última vez me robaron el atún", reveló otra.

No faltaron quienes relataron esperas de dos horas para recoger el equipaje, seguidas de una detención innecesaria en el control de salida. La ansiedad, dijeron, es cada vez mayor, porque lejos de mejorar, los procesos se han vuelto más lentos con el paso del tiempo.

Hubo quienes le señalaron a Ainara que, al menos en su caso, había electricidad y las bandas transportadoras funcionaban, porque cuando ellos pasaron todo fallaba.

Los comentarios recogen desde anécdotas personales hasta denuncias más graves, que para muchos son síntoma de una institucionalidad que no controla ni repara las fallas.

Una española con sangre cubana

Ainara compartió otras vivencias en La Habana, ya en la casa de su familia, donde comió comida cubana que le encanta y paseó un poco por la ciudad.

También tuvo la oportunidad de visitar el lugar donde décadas atrás vivía su familia paterna, en un solar ya desaparecido donde residían 14 personas en un espacio muy reducido y sin baño privado.

"Qué manera tan diferente de crecer hemos tenido mi familia y yo", afirmó.

La joven, que mantiene una activa vida en redes donde combina relatos personales con contenidos de entretenimiento, ha explicado en post anteriores su experiencia de tener dos nacionalidades.

Hija de madre española y padre cubano, se ha abierto a sus seguidores sobre lo que significa pertenecer a dos culturas diferentes y cómo esto ha influido en su identidad.

"La verdad es que nunca te sientes de ningún sitio, nunca eres lo suficiente de ningún lado", aseguró.

Sin embargo, tras 12 años sin visitar Cuba, su regreso en 2024 le hizo sentir por primera vez una pertenencia intensa a la parte cubana de su vida.

"La conexión que yo sentí no me había pasado nunca en la vida, por primera vez sentía que pertenecía a algún sitio", confesó.

Además de compartir su historia personal, Ainara ha conquistado a sus fans con videos bailando con su abuela cubana.