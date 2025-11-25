Venezuela da 48 horas a las aerolíneas: tensión entre seguridad aérea y aislamiento

Vídeos relacionados:

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela notificó a las aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia el país que deben reanudar las operaciones en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos de tráfico y permisos de operación en territorio venezolano, de acuerdo con comunicados citados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El mensaje oficial se produce después de que, en cuestión de días, se cancelaran al menos una veintena de vuelos desde y hacia Caracas, tras una alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que recomendó extremar la precaución al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del mar Caribe.

Oleada de cancelaciones y respuesta de las aerolíneas

Iberia, Air Europa, Plus Ultra y otras aerolíneas europeas y latinoamericanas suspendieron temporalmente sus rutas con Caracas, alegando razones de seguridad y anunciando que retomarán los vuelos solo cuando existan garantías plenas para las operaciones. En algunos casos, como Iberia, la suspensión se extiende al menos hasta el 1 de diciembre, en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España.

IATA ha subrayado que las suspensiones son medidas temporales basadas en análisis técnicos de riesgo, en cumplimiento de los estándares del Convenio de Chicago, y ha advertido que forzar la reanudación de vuelos sin claridad sobre la seguridad del espacio aéreo puede incrementar el aislamiento de Venezuela y reducir todavía más su ya limitada conectividad internacional.

Advertencias de viaje y efectos para los pasajeros

Frente a la incertidumbre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha actualizado sus recomendaciones de viaje y pide no viajar a Venezuela salvo en casos de necesidad, haciendo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados sobre posibles cambios y cancelaciones de última hora.

Los pasajeros se enfrentan a reprogramaciones, rutas más largas vía terceros países y, en muchos casos, a la imposibilidad de volar en las fechas previstas. Consulados como el de España en Caracas recomiendan a los viajeros contactar directamente con sus aerolíneas y revisar constantemente el estado de los vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

La crisis se sitúa en la intersección entre la seguridad aérea y la política internacional: las alertas de la FAA y de autoridades europeas, emitidas en un contexto de mayor tensión entre Estados Unidos y Venezuela, han llevado a las aerolíneas a priorizar la protección de pasajeros y tripulaciones, mientras que el gobierno venezolano intenta evitar una nueva señal de aislamiento con el ultimátum de 48 horas.

Mientras IATA insiste en el diálogo y la coordinación entre reguladores para evaluar el riesgo del espacio aéreo, varios países estudian extender o endurecer las restricciones a los vuelos con destino u origen en Venezuela, lo que podría prolongar la situación más allá del plazo fijado por Caracas y dejar a miles de viajeros pendientes de decisiones políticas y técnicas.

La escalada que hoy tensiona los cielos venezolanos no estalló de la nada: viene precedida por meses de deterioro de la seguridad en el espacio aéreo, alertas de la FAA estadounidense sobre aumento de actividad militar y posibles interferencias en los sistemas de navegación, y una respuesta en cadena de las aerolíneas que han preferido suspender rutas antes que exponerse a un incidente en un entorno cada vez más inestable.

En ese marco, el ultimátum de 48 horas del INAC aparece como el choque frontal entre dos lógicas: la del gobierno, que busca frenar un nuevo símbolo de aislamiento retirando permisos a quien no vuele, y la de una industria que opera bajo estándares internacionales de seguridad y que solo está dispuesta a volver cuando los reguladores den garantías claras.