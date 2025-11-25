Más aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela en medio de creciente tensión en el Caribe

Vídeos relacionados:
La lista de aerolíneas que han decidido suspender temporalmente sus vuelos a Venezuela continúa creciendo, luego de que Estados Unidos emitiera una alerta para que las compañías extremen precauciones al sobrevolar ese país, en el contexto del aumento de tensiones militares en el Caribe.
Según la agencia EFE en X, la venezolana Estelar anunció la suspensión de sus vuelos en la ruta Caracas–Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre, alegando “razones operativas de su proveedor aéreo Iberojet”. La compañía se suma así a una oleada de cancelaciones que en cuestión de días ha afectado la conectividad aérea del país.
Air Europa, Plus Ultra e Iberia también cancelan vuelos
Asimismo, de acuerdo con El País, las españolas Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus operaciones entre Madrid y Caracas, sumándose a Iberia, que ya había cancelado sus vuelos desde el sábado tras la advertencia del Regulador de Aviación Civil de EE.UU.
También anunciaron suspensiones: TAP Air Portugal, Gol Airlines (Brasil) y Avianca (Colombia), de acuerdo con CNN en español.
El domingo, la mayor aerolínea de Latinoamérica, Latam Airlines, confirmó que cancelaba sus vuelos Bogotá–Caracas del 23 y 24 de noviembre. “La prioridad es la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones”, declaró la compañía, que adelantó que seguirá monitoreando la situación para futuras decisiones.
La tendencia no se detuvo allí. La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó que Turkish Airlines, una de las diez aerolíneas más grandes del mundo, también canceló sus vuelos a Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre.
Lo más leído hoy:
En septiembre, Caribbean Airlines ya había suspendido temporalmente sus operaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela.
Las aerolíneas que se mantienen operando
En medio de las cancelaciones, algunas compañías continúan funcionando con normalidad, aunque con ciertas interrupciones. Entre ellas: Rutaca (vuelos a Cuba y Trinidad y Tobago), Venezolana de Aviación (vuelo a Panamá), Laser Airlines (rutas a España y Curazao), Estelar (rutas nacionales e internacionales, salvo Madrid), Avior (vuelos nacionales e internacionales) y Wingo (Colombia).
Laser y Estelar aclararon que las cancelaciones hacia Madrid responden exclusivamente a su alianza con Iberojet, pero que el resto de sus rutas siguen activas.
Una tensión en aumento: despliegue militar y sanciones
La crisis aérea ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La administración de Donald Trump ha desplegado más de una docena de buques de guerra y 15,000 soldados en el Caribe, como parte de la “Operación Lanza del Sur”, que según el Pentágono persigue redes de narcotráfico.
Desde septiembre, EE.UU. asegura haber destruido 22 embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, aunque no ha presentado evidencia y en esos ataques murieron 83 personas, según reportes oficiales.
El clima se intensificó aún más este lunes con la entrada en vigor de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que permite a Washington aplicar sanciones más severas contra bienes e infraestructura del gobierno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos sostiene que Maduro y varios altos funcionarios forman parte de esa red criminal, mientras que el mandatario venezolano lo niega. El régimen afirma que el Cártel de los Soles es una invención política destinada a justificar agresiones contra Venezuela.
Un país cada vez más aislado
La suspensión simultánea de vuelos por parte de aerolíneas de Europa y América Latina profundiza el aislamiento internacional de Venezuela y genera incertidumbre entre viajeros, familias y empresas.
Mientras la tensión geopolítica crece, la conectividad aérea del país se reduce, marcando un nuevo capítulo en la crisis venezolana, ahora con fuertes impactos en la movilidad y las operaciones comerciales.
Preguntas frecuentes sobre la cancelación de vuelos a Venezuela y la crisis aérea
¿Por qué han cancelado vuelos a Venezuela varias aerolíneas?
Las cancelaciones se deben a una alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, que advirtió sobre un aumento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano. Esta situación ha llevado a muchas aerolíneas a suspender temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación.
¿Qué aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela?
Entre las aerolíneas que han cancelado vuelos se encuentran Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Gol Airlines, Avianca y Latam Airlines. Estas aerolíneas han decidido suspender temporalmente sus operaciones en Venezuela debido al deterioro de las condiciones de seguridad en el espacio aéreo del país.
¿Qué implica la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU.?
La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista permite a EE. UU. aplicar sanciones más severas contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo medidas contra sus bienes e infraestructura. Esta acción se enmarca en las tensiones crecientes entre ambos países y forma parte de la estrategia de EE. UU. para combatir el narcotráfico en la región.
¿Qué aerolíneas siguen operando vuelos a Venezuela?
A pesar de las cancelaciones, algunas aerolíneas continúan operando en Venezuela. Entre ellas están Rutaca, Venezolana de Aviación, Laser Airlines, Estelar, Avior y Wingo. Estas compañías mantienen sus vuelos, aunque algunas rutas específicas han sido afectadas por las alertas de seguridad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.