Más aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela en medio de creciente tensión en el Caribe

La lista de aerolíneas que han decidido suspender temporalmente sus vuelos a Venezuela continúa creciendo, luego de que Estados Unidos emitiera una alerta para que las compañías extremen precauciones al sobrevolar ese país, en el contexto del aumento de tensiones militares en el Caribe.

Según la agencia EFE en X, la venezolana Estelar anunció la suspensión de sus vuelos en la ruta Caracas–Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre, alegando “razones operativas de su proveedor aéreo Iberojet”. La compañía se suma así a una oleada de cancelaciones que en cuestión de días ha afectado la conectividad aérea del país.

Air Europa, Plus Ultra e Iberia también cancelan vuelos

Asimismo, de acuerdo con El País, las españolas Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus operaciones entre Madrid y Caracas, sumándose a Iberia, que ya había cancelado sus vuelos desde el sábado tras la advertencia del Regulador de Aviación Civil de EE.UU.

También anunciaron suspensiones: TAP Air Portugal, Gol Airlines (Brasil) y Avianca (Colombia), de acuerdo con CNN en español.

El domingo, la mayor aerolínea de Latinoamérica, Latam Airlines, confirmó que cancelaba sus vuelos Bogotá–Caracas del 23 y 24 de noviembre. “La prioridad es la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones”, declaró la compañía, que adelantó que seguirá monitoreando la situación para futuras decisiones.

La tendencia no se detuvo allí. La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó que Turkish Airlines, una de las diez aerolíneas más grandes del mundo, también canceló sus vuelos a Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre.

En septiembre, Caribbean Airlines ya había suspendido temporalmente sus operaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Las aerolíneas que se mantienen operando

En medio de las cancelaciones, algunas compañías continúan funcionando con normalidad, aunque con ciertas interrupciones. Entre ellas: Rutaca (vuelos a Cuba y Trinidad y Tobago), Venezolana de Aviación (vuelo a Panamá), Laser Airlines (rutas a España y Curazao), Estelar (rutas nacionales e internacionales, salvo Madrid), Avior (vuelos nacionales e internacionales) y Wingo (Colombia).

Laser y Estelar aclararon que las cancelaciones hacia Madrid responden exclusivamente a su alianza con Iberojet, pero que el resto de sus rutas siguen activas.

Una tensión en aumento: despliegue militar y sanciones

La crisis aérea ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La administración de Donald Trump ha desplegado más de una docena de buques de guerra y 15,000 soldados en el Caribe, como parte de la “Operación Lanza del Sur”, que según el Pentágono persigue redes de narcotráfico.

Desde septiembre, EE.UU. asegura haber destruido 22 embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, aunque no ha presentado evidencia y en esos ataques murieron 83 personas, según reportes oficiales.

El clima se intensificó aún más este lunes con la entrada en vigor de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que permite a Washington aplicar sanciones más severas contra bienes e infraestructura del gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos sostiene que Maduro y varios altos funcionarios forman parte de esa red criminal, mientras que el mandatario venezolano lo niega. El régimen afirma que el Cártel de los Soles es una invención política destinada a justificar agresiones contra Venezuela.

Un país cada vez más aislado

La suspensión simultánea de vuelos por parte de aerolíneas de Europa y América Latina profundiza el aislamiento internacional de Venezuela y genera incertidumbre entre viajeros, familias y empresas.

Mientras la tensión geopolítica crece, la conectividad aérea del país se reduce, marcando un nuevo capítulo en la crisis venezolana, ahora con fuertes impactos en la movilidad y las operaciones comerciales.