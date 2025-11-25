“EE.UU. no es un país para todo el mundo”: Cubana rompe el mito del sueño americano y divide opiniones

Una cubana residente en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras compartir una reflexión sincera sobre la vida en el país norteamericano, asegurando que “Estados Unidos no es un país para todo el mundo”.

En el video, publicado por la usuaria @diazyeny0, la joven explica que la vida en EE. UU. puede ser dura para quienes emigraron desde una posición relativamente cómoda en Cuba, pero representa una oportunidad real para quienes en la isla nunca tuvieron nada.

“Corazón, Estados Unidos no es un país para todo el mundo. Aquí nada va a llover del cielo. Este país es para la persona que en Cuba nunca tuvo nada, para quien vivía de su trabajo y no le alcanzaba”, expresó la cubana.

Según su testimonio, las personas que en Cuba contaban con una casa propia, un carro, una moto o un pequeño negocio pueden sentirse frustradas al llegar a Estados Unidos, donde deben empezar desde cero y trabajar duro para mantener el mismo nivel de vida.

“Si usted en Cuba tenía su casita, su buen carrito, su motorcito, vivía de un buen negocio y no pasaba necesidades, llegó al país equivocado. Se va a arrepentir”, añadió la joven, en un mensaje que ha generado cientos de comentarios y debates en redes sociales.

Muchos usuarios coincidieron con su punto de vista, destacando que el sueño americano exige esfuerzo constante, sacrificio y disciplina. Otros, sin embargo, argumentaron que el sacrificio vale la pena a cambio de libertad, seguridad y oportunidades, bienes escasos en la Cuba gobernada por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

La publicación se ha viralizado entre la comunidad cubana en el exilio, donde cada vez más voces reconocen que la vida en Estados Unidos no es fácil, pero sí más justa para quienes están dispuestos a trabajar y superarse.