“EE.UU. no es un país para todo el mundo”: Cubana rompe el mito del sueño americano y divide opiniones

Una cubana residente en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras compartir una reflexión sincera sobre la vida en el país norteamericano, asegurando que “Estados Unidos no es un país para todo el mundo”.
En el video, publicado por la usuaria @diazyeny0, la joven explica que la vida en EE. UU. puede ser dura para quienes emigraron desde una posición relativamente cómoda en Cuba, pero representa una oportunidad real para quienes en la isla nunca tuvieron nada.
“Corazón, Estados Unidos no es un país para todo el mundo. Aquí nada va a llover del cielo. Este país es para la persona que en Cuba nunca tuvo nada, para quien vivía de su trabajo y no le alcanzaba”, expresó la cubana.
Según su testimonio, las personas que en Cuba contaban con una casa propia, un carro, una moto o un pequeño negocio pueden sentirse frustradas al llegar a Estados Unidos, donde deben empezar desde cero y trabajar duro para mantener el mismo nivel de vida.
“Si usted en Cuba tenía su casita, su buen carrito, su motorcito, vivía de un buen negocio y no pasaba necesidades, llegó al país equivocado. Se va a arrepentir”, añadió la joven, en un mensaje que ha generado cientos de comentarios y debates en redes sociales.
Muchos usuarios coincidieron con su punto de vista, destacando que el sueño americano exige esfuerzo constante, sacrificio y disciplina. Otros, sin embargo, argumentaron que el sacrificio vale la pena a cambio de libertad, seguridad y oportunidades, bienes escasos en la Cuba gobernada por el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Lo más leído hoy:
La publicación se ha viralizado entre la comunidad cubana en el exilio, donde cada vez más voces reconocen que la vida en Estados Unidos no es fácil, pero sí más justa para quienes están dispuestos a trabajar y superarse.
Preguntas frecuentes sobre el mito del sueño americano para los cubanos
¿Por qué dice la cubana que Estados Unidos no es para todo el mundo?
La cubana afirma que Estados Unidos no es un país para todo el mundo porque la vida allí puede ser especialmente dura para aquellos que emigraron desde una posición relativamente cómoda en Cuba. Según su testimonio, quienes en la isla tenían una vida estable con casa, carro o negocio, podrían sentirse frustrados al llegar a EE. UU., donde deben empezar desde cero y trabajar arduamente para mantener un nivel de vida similar.
¿Qué oportunidades ofrece Estados Unidos para los cubanos que emigran?
Para aquellos que en Cuba nunca tuvieron nada, Estados Unidos puede representar una oportunidad real de progreso. El país ofrece libertad, seguridad y la posibilidad de prosperar mediante el esfuerzo constante y el trabajo duro, elementos que escasean en la Cuba gobernada por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, el camino no es fácil y exige sacrificio y disciplina.
¿Cómo se compara la vida de un migrante cubano en Estados Unidos con la de otros países?
La vida de un migrante cubano en Estados Unidos puede ser similar a la de otros países en términos de esfuerzo y sacrificio. En Brasil, por ejemplo, los migrantes también deben enfrentar el alto costo de vida y la necesidad de trabajar arduamente. En cualquier parte del mundo, para sobrevivir se necesita trabajar, pero las oportunidades y el contexto pueden variar significativamente entre países como Estados Unidos, Brasil o España.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos al llegar a Estados Unidos?
Los migrantes cubanos enfrentan varios desafíos al llegar a Estados Unidos, incluyendo la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno laboral y social. Empezar desde cero y trabajar largas jornadas son realidades comunes, así como enfrentar la soledad y el estrés financiero. Además, el costo de vida puede ser alto, lo que obliga a muchos a llevar una vida de sacrificio para lograr estabilidad económica.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.