El Tesoro endurece el acceso a créditos reembolsables y excluye a inmigrantes ilegales tras anuncio de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitirá una nueva normativa que excluirá a inmigrantes ilegales y a otros extranjeros no cualificados del acceso a varios créditos fiscales reembolsables, entre ellos el crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC), el crédito fiscal adicional por hijos, el crédito fiscal americano por oportunidad y el crédito fiscal por ahorro.

La medida, anunciada por el titular de la entidad gubernamental, forma parte de un giro drástico en la política migratoria tras las nuevas directrices del presidente Donald Trump, quien ordenó eliminar beneficios federales para no ciudadanos.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el Tesoro explicó que la propuesta “aclarará que las partes reembolsadas de determinadas prestaciones del impuesto sobre la renta ya no estarán disponibles para los extranjeros ilegales”, siguiendo instrucciones del mandatario.

La decisión busca, según el gobierno, reservar los créditos fiscales exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, en medio de un clima de endurecimiento migratorio sin precedentes.

El anuncio coincide con el mensaje de Trump durante el feriado de Acción de Gracias, en el que acusó a la política migratoria de administraciones anteriores de permitir la entrada de “53 millones de extranjeros”, muchos de los cuales —según su versión— reciben ayudas sociales.

El presidente calificó esta situación como una carga para “los ciudadanos patriotas” y prometió “eliminar todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos”, además de deportar a quienes considere una “carga pública”.

“Un inmigrante que gana 30.000 dólares con una tarjeta de residencia obtiene aproximadamente 50.000 dólares en prestaciones anuales para su familia”, afirmó el mandatario en un extenso mensaje donde también acusó a la inmigración de “dividir” y “destruir” al país.

Su publicación sirvió de antesala al anuncio del Tesoro y fue acompañada por nuevas promesas de “migración inversa”, un proceso orientado a reducir drásticamente el número de migrantes en territorio estadounidense.

La ofensiva política se intensificó después del ataque en Washington D. C., en el que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de una soldado.

Tras el incidente, el gobierno confirmó la suspensión inmediata de todas las decisiones de asilo, argumentando que es necesario reforzar los procesos de verificación y seguridad para extranjeros.

“La seguridad del pueblo estadounidense es siempre lo primero”, señaló USCIS.

Con la nueva propuesta del Tesoro, cientos de miles de familias inmigrantes podrían perder acceso a créditos que tradicionalmente han ayudado a compensar bajos ingresos y gastos familiares.

La administración no ha especificado cuántos migrantes resultarán afectados, pero analistas señalan que el impacto será profundo entre hogares de bajos ingresos, incluidos muchos con estatus migratorio irregular que dependen de estos créditos para equilibrar sus finanzas.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de inmigrantes alertan que estas medidas podrían aumentar la marginalización económica, generar mayor inseguridad social y empujar a más familias hacia la indigencia.

Trump, sin embargo, ha dejado claro que su objetivo es restringir al máximo los beneficios disponibles para quienes no sean ciudadanos.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el alcance de la normativa del Tesoro, pero lo que está claro es que el país entra en una nueva fase de endurecimiento migratorio, impulsada desde la Casa Blanca y reforzada por medidas administrativas que afectan directamente a millones de personas.