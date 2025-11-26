Régimen cubano despliega nuevamente su maquinaria propagandística y recurre a niños para homenajear a Fidel Castro

Vídeos relacionados:
Este 25 de noviembre, cuando se cumplen nueve años de la muerte del dictador Fidel Castro en 2016, el régimen cubano volvió a desplegar su maquinaria de propaganda política, recurriendo —una vez más— a niños pequeños y estudiantes para mantener vivo el culto a la figura del líder comunista, en un país que atraviesa su peor crisis económica y social en décadas.
Mientras la población enfrenta apagones diarios, escasez extrema, brotes de enfermedades, salarios insuficientes y un éxodo sin precedentes, el gobierno continúa priorizando ceremonias simbólicas dedicadas a Castro, ignorando las demandas reales del país.
Niños de un círculo infantil en Moa fueron utilizados para homenajear a Fidel
La página de Facebook del Círculo Infantil “Los Pequeños Industriales”, en Moa, Holguín, publicó imágenes y mensajes en Facebook, donde se observa a niños de cuatro años elaborando y colocando flores en honor a Fidel Castro.
El texto del centro educativo dice: “Recordando siempre a nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, nuestros niños de 4to año de vida decoran flores dedicadas a él. #EducaciónMoa #FidelVive #PrimeraInfanciaImporta.”
En otro post, el espacio agregó: "Se realiza un hermoso acto por el 9no Aniversario de la desaparición física de nuestro líder Fidel Castro, dedicándole poesías, canciones y el amor de nuestros niños y trabajadores".
Lo más leído hoy:
En Camagüey también movilizan a pioneros para venerar a Castro
La Dirección Provincial de Educación de Camagüey compartió igualmente un mensaje con fuerte carga ideológica, mostrando a pioneros en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz: “Florece hoy la memoria viva del Comandante en Jefe (…) con corazones encendidos rinden homenaje a quien sembró en ellos el amor por la Patria, la justicia y la dignidad… Porque Fidel no se ha ido: vive en la sonrisa de cada niño que estudia, en la bandera que ondea libre…”, publicó el organismo.
El lenguaje épico contrasta con la realidad que sufren miles de familias: escuelas deterioradas, ausencia de maestros, falta de alimentos en los comedores escolares y un sistema educativo en crisis profunda.
Propaganda en tiempos de colapso
A pesar del descontento social y del rechazo creciente entre jóvenes y familias, el régimen insiste en perpetuar el culto a Fidel Castro, presentándolo como guía espiritual del país, tal como igualmente hizo este martes el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Esta insistencia se mantiene incluso en medio de: la crisis económica más grave en 30 años; la migración masiva de cubanos; el colapso del sistema eléctrico y sanitario; la falta de alimentos, medicinas y transporte, y el incremento del descontento popular en calles y redes
Mientras el país se hunde en su peor momento, las autoridades continúan utilizando a los niños como herramienta de propaganda ideológica, reforzando un relato oficial que se aleja cada vez más de la realidad que vive la población.
Preguntas frecuentes sobre el uso de propaganda en Cuba y el culto a Fidel Castro
¿Cómo utiliza el régimen cubano a los niños en su propaganda política?
El régimen cubano utiliza a los niños en actividades de homenaje a Fidel Castro, como se evidenció con los niños de un círculo infantil en Moa, Holguín, que participaron en la elaboración de flores y eventos simbólicos por el aniversario de su muerte. Este uso de menores busca perpetuar el culto a la figura de Castro desde tempranas edades, ignorando las necesidades reales del país, como la crisis económica y social que enfrenta Cuba.
¿Cuál es la situación actual de Cuba en términos económicos y sociales?
Cuba enfrenta su peor crisis económica y social en décadas, caracterizada por apagones diarios, escasez de alimentos y medicinas, colapso del sistema sanitario, y un éxodo masivo de ciudadanos. Esta crisis se agrava por la falta de reformas estructurales y la continua priorización de la propaganda política sobre las necesidades básicas de la población.
¿Por qué el régimen cubano sigue exaltando la figura de Fidel Castro?
El régimen cubano exalta la figura de Fidel Castro como símbolo de legitimidad y continuidad. A través de campañas propagandísticas y actividades conmemorativas, el gobierno busca reforzar su control ideológico y justificar su permanencia en el poder. Esta estrategia se intensifica en momentos de crisis, como el actual, para desviar la atención de los problemas internos y mantener un relato oficial que glorifica el legado de Castro.
¿Cómo reacciona la población cubana ante la propaganda del régimen?
La población cubana muestra un creciente descontento y rechazo hacia la propaganda del régimen. Esto se refleja en las críticas y comentarios irónicos en redes sociales, donde muchos ciudadanos expresan frustración ante la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana marcada por la escasez y los apagones. La exaltación de Fidel Castro y la inversión en propaganda son vistas como una distracción de los problemas urgentes que enfrenta el país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.