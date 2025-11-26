Régimen cubano despliega nuevamente su maquinaria propagandística y recurre a niños para homenajear a Fidel Castro

Vídeos relacionados:

Este 25 de noviembre, cuando se cumplen nueve años de la muerte del dictador Fidel Castro en 2016, el régimen cubano volvió a desplegar su maquinaria de propaganda política, recurriendo —una vez más— a niños pequeños y estudiantes para mantener vivo el culto a la figura del líder comunista, en un país que atraviesa su peor crisis económica y social en décadas.

Mientras la población enfrenta apagones diarios, escasez extrema, brotes de enfermedades, salarios insuficientes y un éxodo sin precedentes, el gobierno continúa priorizando ceremonias simbólicas dedicadas a Castro, ignorando las demandas reales del país.

Niños de un círculo infantil en Moa fueron utilizados para homenajear a Fidel

La página de Facebook del Círculo Infantil “Los Pequeños Industriales”, en Moa, Holguín, publicó imágenes y mensajes en Facebook, donde se observa a niños de cuatro años elaborando y colocando flores en honor a Fidel Castro.

Publicación de Facebook/Circulo Infantil Pequeños Industriales Moa

El texto del centro educativo dice: “Recordando siempre a nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, nuestros niños de 4to año de vida decoran flores dedicadas a él. #EducaciónMoa #FidelVive #PrimeraInfanciaImporta.”

En otro post, el espacio agregó: "Se realiza un hermoso acto por el 9no Aniversario de la desaparición física de nuestro líder Fidel Castro, dedicándole poesías, canciones y el amor de nuestros niños y trabajadores".

Lo más leído hoy:

Publicación de Facebook/Circulo Infantil Pequeños Industriales Moa

En Camagüey también movilizan a pioneros para venerar a Castro

La Dirección Provincial de Educación de Camagüey compartió igualmente un mensaje con fuerte carga ideológica, mostrando a pioneros en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz: “Florece hoy la memoria viva del Comandante en Jefe (…) con corazones encendidos rinden homenaje a quien sembró en ellos el amor por la Patria, la justicia y la dignidad… Porque Fidel no se ha ido: vive en la sonrisa de cada niño que estudia, en la bandera que ondea libre…”, publicó el organismo.

Publicación de Facebook/Dirección Provincial de Educación de Camagüey

El lenguaje épico contrasta con la realidad que sufren miles de familias: escuelas deterioradas, ausencia de maestros, falta de alimentos en los comedores escolares y un sistema educativo en crisis profunda.

Propaganda en tiempos de colapso

A pesar del descontento social y del rechazo creciente entre jóvenes y familias, el régimen insiste en perpetuar el culto a Fidel Castro, presentándolo como guía espiritual del país, tal como igualmente hizo este martes el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Esta insistencia se mantiene incluso en medio de: la crisis económica más grave en 30 años; la migración masiva de cubanos; el colapso del sistema eléctrico y sanitario; la falta de alimentos, medicinas y transporte, y el incremento del descontento popular en calles y redes

Mientras el país se hunde en su peor momento, las autoridades continúan utilizando a los niños como herramienta de propaganda ideológica, reforzando un relato oficial que se aleja cada vez más de la realidad que vive la población.