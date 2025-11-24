La increíble historia de un agente de la CIA que sobrevivió 14 años en una prisión cubana

Vídeos relacionados:

La vida del ranchero estadounidense Lawrence Kirby Lunt Jr. podría parecer sacada de una novela de espionaje, pero ocurrió en pleno corazón de la Cuba pos 1959. Su historia, reconstruida por el diario Cowboy State Daily, mezcla idealismo, Guerra Fría, decisiones arriesgadas y un cautiverio que marcó a toda una familia.

Lunt, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, se mudó en los años 50 a un rancho de 2,000 hectáreas al norte de La Habana, adquirido junto a la familia de su esposa belga. Allí criaba ganado y llevaba una vida relativamente tranquila hasta que la CIA tocó a su puerta.

Desde entonces, comenzó a colaborar con la agencia, reclutando informantes, siguió movimientos militares soviéticos, ofreció su finca para operaciones clandestinas y contribuyó a obtener fotos de misiles rusos en territorio cubano.

Pero el juego se volvió mortal cuando el régimen de Fidel Castro consolidó el control total sobre la isla. En 1965, cuando intentaba viajar a Estados Unidos para el aniversario de bodas de sus padres, las autoridades cubanas lo detuvieron. Días después, agentes de la Seguridad del Estado lo arrestaron oficialmente y comenzó una pesadilla de 14 años.

The New York Times reportó su arresto en mayo de 1965, señalando una ola de represión contra extranjeros. En 1966, Lunt fue sentenciado a 30 años de prisión por espionaje.

Su familia inició una batalla titánica para liberarlo. Su padre murió sin lograrlo. Su hermano, un médico y ranchero de Wyoming, convirtió la causa en una misión personal que terminó involucrando memorandos presidenciales, negociaciones discretas y un fallido intercambio con la militante puertorriqueña Lolita Lebrón.

Lunt sobrevivió a interrogatorios, privación de sueño, hambre, golpes y traslados entre varias cárceles. En una entrevista posterior relató cómo trabajaba en canteras, encontraba gusanos en la comida y veía a presos recibir disparos por intentar ayudar a otros.

Aun así, nunca se quebró. “No me arrepiento de lo que hice”, diría años después. “Mi amor por mi país mantuvo la amargura lejos de mi corazón”.

Su hijo menor, Larry, apenas tenía tres años cuando su padre fue encarcelado. Recordó que soldados cubanos ocuparon el rancho familiar antes de que su madre pudiera salir de la isla con sus hijos rumbo a Bélgica, creyendo que el encierro duraría “un año o algo así”. Fueron casi quince.

La liberación llegó finalmente en 1979, gracias a un intercambio negociado en parte por el gobernador de Wyoming, Ed Herschler, y concretado durante la administración de Jimmy Carter.

Lunt salió junto a otros tres presos políticos cubanos en manos de EE.UU. “Los cubanos nos veían como mercancías para intercambiar cuando fuera conveniente”, declaró entonces.

Tras su liberación, vivió entre Tucson, Bélgica y Saratoga, Wyoming. Escribió un libro sobre su experiencia, “Déjame mi espíritu”, en el que dejó clara su visión juvenil del espionaje como aventura, aunque reconoció la dureza real de pagar ese “idealismo” con casi década y media de prisión.

En 1986, el entonces congresista Dick Cheney promovió una compensación federal por su cautiverio. Su familia asegura que finalmente recibió unos 250 mil dólares.

Lunt falleció en 2017, a los 92 años. Para su hijo, su padre fue un hombre idealista, orgulloso y convencido de que la democracia debía defenderse. Pero detrás del espía estuvo también un hombre que pagó un precio emocional enorme: perderse la infancia de sus hijos, la vida en familia y casi quince años en la Cuba de Fidel Castro, donde la política convirtió su rancho y su americanismo en una amenaza imperdonable.