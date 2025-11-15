Morales Ojeda exalta la “medicina revolucionaria” de Fidel mientras Cuba enfrenta una crisis sanitaria

Vídeos relacionados:

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, celebró en sus redes sociales la “medicina revolucionaria” impulsada por Fidel Castro, mientras el propio gobierno reconoce que el país atraviesa una epidemia fuera de control con miles de casos de dengue y chikungunya y hospitales desbordados.

En un mensaje en X, Morales Ojeda recordó que “hace 60 años más de 400 médicos y estomatólogos celebraron su graduación en la Sierra Maestra junto a Fidel. La medicina revolucionaria daba nuevos frutos. #CubaPorLaVida”, reivindicando aquel acto como hito fundacional del "modelo sanitario" cubano nacido tras 1959.

Un reportaje del oficialista Canal Caribe subrayó que muchos estudiantes no habían podido graduarse antes porque la Universidad de Medicina estaba cerrada por la dictadura de Batista y que, tras el triunfo de enero, una gran cantidad de profesionales de la salud abandonó el país, lo que obligó a priorizar la formación acelerada de nuevos médicos y estomatólogos.

En su relato, difundido en la televisión nacional, el historiador del régimen Ventura Carballido recuerda que esa primera graduación tuvo lugar en la Sierra Maestra, “un día como hoy, hace exactamente seis décadas”, y que Fidel subió con los graduandos hasta las alturas de la montaña.

El investigador holguinero recopiló las memorias de aquellas jornadas en un libro titulado “Cuesta Arriba con Fidel”, descrito como una “memoria colectiva de un instante inolvidable en la historia de la patria”, en la que los primeros profesionales de la salud formados por la Revolución subieron simbólicamente “hasta el cielo de Cuba” para recibir sus títulos.

Carballido describió la subida como un recorrido de cinco días “con un frío tremendo”, en condiciones difíciles: el terreno mojado, lomas resbaladizas, personas que caían, y la necesidad de que las milicias serranas ayudaran a muchas doctoras a subir.

Algunos de los futuros médicos no pudieron llegar hasta el Pico Turquino por lesiones o por estar “muy gordos”, y el propio Fidel ordenó recogerlos en helicóptero para llevarlos al campamento, de manera que todos estuvieran presentes en la graduación, celebrada finalmente en el Pico Cuba.

El ascenso tuvo, según el relato, un fuerte componente simbólico. No pocos médicos habían abandonado el país en los primeros años de la Revolución, lo que generó un vacío que “debía ser llenado en poco tiempo”.

Fidel, según Ventura, trazó entonces el contraste entre quienes iban “cuesta abajo”, aquellos médicos que “se fueron al principio de la revolución buscando el paraíso americano”, y los que iban “cuesta arriba”, los que se quedaron.

Todos, dice, renunciaron al ejercicio privado de la profesión y juraron "extender el servicio médico rural e impulsar una medicina" y estomatología preventivas en todo el país.

Sin embargo, la exaltación oficial de aquella épica contrasta con la realidad sanitaria actual que el propio régimen ha tenido que admitir.

En un contexto descrito como de “epidemia fuera de control”, el gobierno reconoce 38 municipios con transmisión activa de dengue, más de 21,000 casos de chikungunya y brotes febriles en 68 municipios, cifras que reflejan una expansión nacional de las enfermedades transmitidas por mosquitos.

En lugar de asumir responsabilidades por la falta de prevención y de recursos, el gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a recurrir al tono triunfalista.

“Vamos a trabajar esta epidemia como mismo se trabajó la COVID-19”, declaró durante una reunión en el Palacio de la Revolución, una frase que, según el análisis crítico del propio texto, “en lugar de inspirar confianza, provoca escalofríos” en una población que recuerda el caos, la censura y el secretismo con que se manejó la pandemia de coronavirus en la isla.

El reporte oficial admite la gravedad del problema, pero insiste en que la situación “ha mejorado” en las últimas semanas, un discurso que contrasta con lo que describen como hospitales colapsados, barrios infestados de mosquitos y familias que improvisan tratamientos sin medicamentos ni atención médica adecuada.

En vez de reconocer la falta de fumigación sistemática, la escasez de reactivos y la carencia de personal sanitario provocada por el éxodo masivo de médicos y enfermeros, el gobierno vuelve a cargar el peso de la crisis sobre la ciudadanía apelando a la “indisciplina poblacional” y a la “participación comunitaria”.

La promesa de “enfrentar la epidemia como la COVID-19” es descrita en ese análisis como casi sarcástica, recordando que aquella gestión se saldó con muertes no reconocidas, hospitales colapsados, falta de oxígeno y represión contra médicos y ciudadanos que denunciaban la realidad.

Ahora, se alerta, la historia se repite “con nuevas enfermedades y las mismas mentiras”.

En este contexto, el elogio de Morales Ojeda a la “medicina revolucionaria” de Fidel y a la gesta simbólica del Turquino se percibe como parte de una narrativa de autosuficiencia y épica histórica, en un momento en que la población sufre de primera mano los efectos de una crisis sanitaria profunda, marcada por la falta de recursos, el deterioro del sistema, la sobrecarga de los servicios y la brecha cada vez mayor entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana de la salud en Cuba.