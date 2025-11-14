Mensaje de un cubano a Alejandro Gil: “Tú sabes demasiado; el que rompe el pacto es el que cambia la historia”

Eddy Escobar insta a Alejandro Gil que hable y revele los secretos de la dictadura

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Eddy Escobar envió un contundente mensaje al defenestrado ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, cuyo juicio concluyó este jueves en La Habana bajo un clima de secretismo y sin acceso a prensa independiente.

“Mi consejo para Alejandro Gil es simple y brutalmente honesto: habla. Habla todo”, escribió Escobar en su cuenta de Facebook, aludiendo al proceso judicial que enfrenta el exministro cubano por supuestos delitos de espionaje, evasión fiscal y tráfico de influencias.

Captura Facebook / Eddy Escobar

El humorista instó al exfuncionario a romper el silencio y contar “desde Raúl hasta el último peón de la cadena”, recordándole el destino del general Arnaldo Ochoa, fusilado tras confiar en la promesa de Fidel Castro de que su caso “era solo para quedar bien con la opinión pública”.

“Tú sabes demasiado. Y en un sistema construido sobre secretos, silencios y lealtades forzadas, el que rompe el pacto es el que cambia la historia”, escribió Escobar.

El comediante, conocido por sus publicaciones críticas sobre la realidad cubana, sugirió que Gil podría convertirse en “el villano arrepentido que, al hablar, le mostró al pueblo el monstruo entero y no solo la sombra”.

Lo más leído hoy:

El mensaje fue publicado pocas horas después de que se confirmara el cierre del juicio contra el defenestrado ministro, celebrado en el Tribunal de Marianao bajo estricta vigilancia y sin transparencia.

Según denunció su hermana, María Victoria Gil, el proceso fue “a puertas cerradas, con gran despliegue de seguridad y sin acceso ni siquiera para familiares directos”.

Gil Fernández, uno de los hombres más cercanos al gobernante Miguel Díaz-Canel y exrostro del llamado “ordenamiento monetario”, enfrenta acusaciones graves que podrían costarle la cadena perpetua.

Su caída en desgracia ha sido interpretada como un acto de purga política dentro de la cúpula del poder cubano, más que como un ejercicio de justicia real.

“En tus manos está la posibilidad real de abrirle los ojos a un pueblo que por décadas ha vivido entre medias verdades, promesas vacías y miedos heredados”, añadió Escobar.

En una reciente entrevista con el periodista de Univision, Javier Díaz, María Victoria Gil, abogada de profesión y hermana del defenestrado ministro, ofreció un testimonio duro, directo y teñido de angustia sobre la situación del acusado y de la familia.

María Victoria describió desde el inicio la falta de información y las trabas a la comunicación: "el juicio está totalmente blindado… no tengo comunicación porque a mi sobrina y a mi sobrino desde ayer les quitaron el internet y les bloquearon el WhatsApp".

La hermana del exministro no escatimó en adjetivos para definir lo que, según ella, es una persecución política con ribetes personales: "esto es un caso típico de un ensañamiento brutal".

Gil recordó que su hermano lleva "más de un año detenido en una cárcel de alta seguridad" -una circunstancia que ella relata con horror y detalle- y añadió: "está sufriendo… tratos vejatorios… ha bajado 50lb, no tiene cabello, tiene una alopecia areata provocada por el estrés".

Aunque reconoce que en el poder "se entra en eso" y que la corrupción es sistémica, defendió la hipótesis de que su hermano no fue un espía al uso: "yo dudo mucho… que mi hermano haya sido capaz de convertirse en un espía. Yo lo que sí pienso es que mi hermano quiso cambiar cosas… se volvió molesto porque quiso cambiar cosas dentro de la estructura económica de Cuba".