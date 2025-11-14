Mensaje de un cubano a Alejandro Gil: “Tú sabes demasiado; el que rompe el pacto es el que cambia la historia”

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Eddy Escobar envió un contundente mensaje al defenestrado ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, cuyo juicio concluyó este jueves en La Habana bajo un clima de secretismo y sin acceso a prensa independiente.
“Mi consejo para Alejandro Gil es simple y brutalmente honesto: habla. Habla todo”, escribió Escobar en su cuenta de Facebook, aludiendo al proceso judicial que enfrenta el exministro cubano por supuestos delitos de espionaje, evasión fiscal y tráfico de influencias.
El humorista instó al exfuncionario a romper el silencio y contar “desde Raúl hasta el último peón de la cadena”, recordándole el destino del general Arnaldo Ochoa, fusilado tras confiar en la promesa de Fidel Castro de que su caso “era solo para quedar bien con la opinión pública”.
“Tú sabes demasiado. Y en un sistema construido sobre secretos, silencios y lealtades forzadas, el que rompe el pacto es el que cambia la historia”, escribió Escobar.
El comediante, conocido por sus publicaciones críticas sobre la realidad cubana, sugirió que Gil podría convertirse en “el villano arrepentido que, al hablar, le mostró al pueblo el monstruo entero y no solo la sombra”.
Lo más leído hoy:
El mensaje fue publicado pocas horas después de que se confirmara el cierre del juicio contra el defenestrado ministro, celebrado en el Tribunal de Marianao bajo estricta vigilancia y sin transparencia.
Según denunció su hermana, María Victoria Gil, el proceso fue “a puertas cerradas, con gran despliegue de seguridad y sin acceso ni siquiera para familiares directos”.
Gil Fernández, uno de los hombres más cercanos al gobernante Miguel Díaz-Canel y exrostro del llamado “ordenamiento monetario”, enfrenta acusaciones graves que podrían costarle la cadena perpetua.
Su caída en desgracia ha sido interpretada como un acto de purga política dentro de la cúpula del poder cubano, más que como un ejercicio de justicia real.
“En tus manos está la posibilidad real de abrirle los ojos a un pueblo que por décadas ha vivido entre medias verdades, promesas vacías y miedos heredados”, añadió Escobar.
En una reciente entrevista con el periodista de Univision, Javier Díaz, María Victoria Gil, abogada de profesión y hermana del defenestrado ministro, ofreció un testimonio duro, directo y teñido de angustia sobre la situación del acusado y de la familia.
María Victoria describió desde el inicio la falta de información y las trabas a la comunicación: "el juicio está totalmente blindado… no tengo comunicación porque a mi sobrina y a mi sobrino desde ayer les quitaron el internet y les bloquearon el WhatsApp".
La hermana del exministro no escatimó en adjetivos para definir lo que, según ella, es una persecución política con ribetes personales: "esto es un caso típico de un ensañamiento brutal".
Gil recordó que su hermano lleva "más de un año detenido en una cárcel de alta seguridad" -una circunstancia que ella relata con horror y detalle- y añadió: "está sufriendo… tratos vejatorios… ha bajado 50lb, no tiene cabello, tiene una alopecia areata provocada por el estrés".
Aunque reconoce que en el poder "se entra en eso" y que la corrupción es sistémica, defendió la hipótesis de que su hermano no fue un espía al uso: "yo dudo mucho… que mi hermano haya sido capaz de convertirse en un espía. Yo lo que sí pienso es que mi hermano quiso cambiar cosas… se volvió molesto porque quiso cambiar cosas dentro de la estructura económica de Cuba".
Preguntas frecuentes sobre el juicio de Alejandro Gil Fernández
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Alejandro Gil Fernández?
Alejandro Gil Fernández enfrenta acusaciones de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. Estos cargos han sido presentados en un juicio que se ha desarrollado bajo estrictas medidas de secretismo y vigilancia en Cuba.
¿Por qué el juicio de Alejandro Gil se ha realizado a puertas cerradas?
El régimen cubano ha justificado el juicio a puerta cerrada por "razones de seguridad nacional". Este secretismo es una característica recurrente en los procesos judiciales de alto perfil en Cuba, especialmente cuando se consideran delitos "contra la seguridad del Estado".
¿Qué ha dicho la familia de Alejandro Gil sobre el juicio?
La familia de Alejandro Gil ha denunciado la falta de transparencia y el secretismo del proceso. Su hermana, María Victoria Gil, ha expresado su preocupación y ha declarado que el juicio parece estar "dictado de antemano". Además, su hija ha pedido públicamente que el juicio sea televisado para garantizar un proceso transparente.
¿Cuál es la posible sentencia para Alejandro Gil?
La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Alejandro Gil Fernández. Esta petición se basa en la gravedad de los delitos imputados, incluidas las acusaciones de espionaje, que según el Código Penal cubano, pueden conllevar penas muy severas.
¿Qué implicaciones tiene este juicio para el régimen cubano?
El juicio de Alejandro Gil podría ser interpretado como una purga política dentro del régimen cubano. La caída en desgracia de un exministro de Economía, especialmente bajo acusaciones tan graves, refleja tensiones internas y puede ser visto como un intento del régimen de proyectar una imagen de rigor contra la corrupción, aunque también expone posibles fracturas y descontento dentro del poder.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.