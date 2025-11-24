Nieto de cubanos exiliados del comunismo se postula al Congreso de EE.UU. por Wisconsin

Michael Alfonso, nieto de cubanos que huyeron del comunismo, durante una sesión fotográfica en Wisconsin.

El sueño americano que un día persiguieron sus abuelos, dos cubanos que escaparon del comunismo, ahora impulsa al joven Michael Alfonso, de 25 años, a buscar un escaño en el Congreso de Estados Unidos.

El anuncio de su candidatura, que ha generado titulares en medios estadounidenses como Fox News, Dryden Wire y The Daily Reporter, mezcla política, memoria familiar y una narrativa marcada por el trauma del exilio cubano.

Alfonso, descrito como un “conservador pro-Trump”, lanzó su campaña para representar el 7.º Distrito Congresional de Wisconsin, un territorio rural y mayoritariamente republicano.

Según contó a Fox News, su decisión está guiada por el compromiso de “poner a las familias, comunidades y a Estados Unidos en primer lugar”, y por el peso emocional de la historia de sus abuelos, quienes “huyeron de la Cuba comunista para buscar libertad”.

“La decisión de mis abuelos no debe ser en vano”

En declaraciones recogidas por Dryden Wire, Alfonso insiste en que su campaña es también una forma de honrar a esa generación de cubanos marcada por el desarraigo:

“La decisión de mis abuelos de huir de la Cuba comunista para asegurar una vida mejor para nuestra familia no debería ser en vano. (…) Lucharé cada día para asegurar que Wisconsin, y esta nación, sigan brindándonos las libertades y oportunidades que mis abuelos buscaron aquí”.

El joven político no ha dudado en usar imágenes de Fidel Castro y Che Guevara en su video de lanzamiento, alertando sobre lo que considera los peligros del “socialismo” para la juventud estadounidense.

En el mismo video contrapone las figuras cubanas con políticos progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, apuntando que cuando los jóvenes “no pueden progresar”, terminan escuchando “las mentiras del socialismo”.

El joven no solo enfatiza su ascendencia cubana, sino también su trayectoria laboral. Pagó sus estudios en la Universidad de Wisconsin-Madison trabajando largas jornadas en construcción. “10 horas al día construyendo casas, pavimentando carreteras y mezclando hormigón”, dijo.

Ahora, su plataforma electoral combina los temas habituales del conservadurismo rural, costo de vida, impuestos, protección de las granjas, con una advertencia basada en que la libertad es frágil y debe ser defendida.

Un apellido conocido en la política republicana

Su candidatura también llega acompañada de una fuerte conexión política, debido a que Alfonso es yerno de Sean Duffy, secretario de Transporte en la administración del presidente Donald Trump y antiguo titular del mismo distrito que ahora busca representar su yerno.

El 7.º Distrito quedó vacante luego de que el actual congresista, Tom Tiffany, anunciara su búsqueda de la candidatura republicana para gobernador en 2026, según reseñó The Daily Reporter.

Alfonso competirá en primarias contra otros dos republicanos, el empresario Paul Wassgren y la especialista en relaciones públicas Jessi Ebben. Del lado demócrata ya se han anunciado candidaturas como la del ex asambleísta Fred Clark.