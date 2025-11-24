Nieto de cubanos exiliados del comunismo se postula al Congreso de EE.UU. por Wisconsin

Vídeos relacionados:
El sueño americano que un día persiguieron sus abuelos, dos cubanos que escaparon del comunismo, ahora impulsa al joven Michael Alfonso, de 25 años, a buscar un escaño en el Congreso de Estados Unidos.
El anuncio de su candidatura, que ha generado titulares en medios estadounidenses como Fox News, Dryden Wire y The Daily Reporter, mezcla política, memoria familiar y una narrativa marcada por el trauma del exilio cubano.
Alfonso, descrito como un “conservador pro-Trump”, lanzó su campaña para representar el 7.º Distrito Congresional de Wisconsin, un territorio rural y mayoritariamente republicano.
Según contó a Fox News, su decisión está guiada por el compromiso de “poner a las familias, comunidades y a Estados Unidos en primer lugar”, y por el peso emocional de la historia de sus abuelos, quienes “huyeron de la Cuba comunista para buscar libertad”.
“La decisión de mis abuelos no debe ser en vano”
En declaraciones recogidas por Dryden Wire, Alfonso insiste en que su campaña es también una forma de honrar a esa generación de cubanos marcada por el desarraigo:
“La decisión de mis abuelos de huir de la Cuba comunista para asegurar una vida mejor para nuestra familia no debería ser en vano. (…) Lucharé cada día para asegurar que Wisconsin, y esta nación, sigan brindándonos las libertades y oportunidades que mis abuelos buscaron aquí”.
El joven político no ha dudado en usar imágenes de Fidel Castro y Che Guevara en su video de lanzamiento, alertando sobre lo que considera los peligros del “socialismo” para la juventud estadounidense.
En el mismo video contrapone las figuras cubanas con políticos progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, apuntando que cuando los jóvenes “no pueden progresar”, terminan escuchando “las mentiras del socialismo”.
El joven no solo enfatiza su ascendencia cubana, sino también su trayectoria laboral. Pagó sus estudios en la Universidad de Wisconsin-Madison trabajando largas jornadas en construcción. “10 horas al día construyendo casas, pavimentando carreteras y mezclando hormigón”, dijo.
Ahora, su plataforma electoral combina los temas habituales del conservadurismo rural, costo de vida, impuestos, protección de las granjas, con una advertencia basada en que la libertad es frágil y debe ser defendida.
Un apellido conocido en la política republicana
Su candidatura también llega acompañada de una fuerte conexión política, debido a que Alfonso es yerno de Sean Duffy, secretario de Transporte en la administración del presidente Donald Trump y antiguo titular del mismo distrito que ahora busca representar su yerno.
El 7.º Distrito quedó vacante luego de que el actual congresista, Tom Tiffany, anunciara su búsqueda de la candidatura republicana para gobernador en 2026, según reseñó The Daily Reporter.
Alfonso competirá en primarias contra otros dos republicanos, el empresario Paul Wassgren y la especialista en relaciones públicas Jessi Ebben. Del lado demócrata ya se han anunciado candidaturas como la del ex asambleísta Fred Clark.
Preguntas frecuentes sobre la candidatura de Michael Alfonso al Congreso en Wisconsin
¿Quién es Michael Alfonso y por qué su candidatura es relevante?
Michael Alfonso es un joven de 25 años, nieto de cubanos que huyeron del comunismo, que ha lanzado su candidatura al Congreso de Estados Unidos para representar el 7.º Distrito Congresional de Wisconsin. Su candidatura es relevante porque busca honrar la historia de sus abuelos y defender lo que considera los valores fundamentales de libertad y oportunidad en Estados Unidos, además de ser un "conservador pro-Trump" en un distrito mayoritariamente republicano.
¿Cuáles son los principales temas de la campaña de Michael Alfonso?
La campaña de Michael Alfonso se centra en poner a las familias, comunidades y a Estados Unidos en primer lugar. Sus temas incluyen el costo de vida, los impuestos, la protección de las granjas y la defensa de las libertades frente a lo que considera los peligros del socialismo. Su mensaje está profundamente influenciado por la historia de sus abuelos y su experiencia personal de trabajar largas jornadas para financiar sus estudios.
¿Qué relación tiene Michael Alfonso con figuras políticas destacadas?
Michael Alfonso es yerno de Sean Duffy, secretario de Transporte en la administración de Donald Trump y anterior titular del 7.º Distrito Congresional de Wisconsin que Alfonso ahora busca representar. Esta conexión política destaca en su candidatura y le proporciona un vínculo directo con la política republicana a nivel nacional.
¿Cuál es el contexto histórico detrás de la candidatura de Michael Alfonso?
El contexto histórico de la candidatura de Michael Alfonso se basa en la huida de sus abuelos de la Cuba comunista en busca de libertad y oportunidades en Estados Unidos. Esta experiencia familiar de exilio y búsqueda de un futuro mejor es un pilar central de su campaña, ya que Alfonso desea honrar el sacrificio de su familia y asegurar que este no sea en vano.
