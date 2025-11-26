Bruno Rodríguez reta a Marco Rubio: “Pregúntenle si alguna vez pasó el Servicio Militar”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes “la actual escalada militar en el Caribe” y lanzó duras críticas contra Estados Unidos, tras la designación del presidente venezolano Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen como miembros de una organización terrorista internacional.

En una publicación en su cuenta de X, Rodríguez afirmó: “Cuba denuncia la actual escalada militar en el Caribe en los términos más enérgicos posibles y reafirma su pleno apoyo a Venezuela”, en referencia a la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en la región.

El canciller cubano cuestionó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, con una frase que ha tenido repercusión en las redes sociales.

“¿Realmente alguien piensa que acompañará a los jóvenes soldados a arriesgar sus vidas en una batalla que no es de ellos? Pregúntenle si alguna vez pasó el Servicio Militar”, escribió.

Rodríguez apeló “al pueblo de Estados Unidos para detener esta locura”, en alusión a la Operación Lanza del Sur, una maniobra militar encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, desplegado actualmente en el Caribe.

La declaración del canciller cubano se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos designara oficialmente al mandatario venezolano y a varios de sus funcionarios como integrantes de una red terrorista vinculada al Cártel de los Soles, una organización dirigida por militares chavistas involucrados en el narcotráfico, según el Departamento de Estado.

Lo más leído hoy:

La notificación, publicada este lunes 24 de noviembre en el Registro Federal, otorga “nuevas herramientas” a Washington para intensificar su campaña militar en el Caribe, donde más de 15.000 soldados y cazas F-35 participan en operativos antidroga.

En las últimas semanas, la flota estadounidense ha destruido una veintena de narcolanchas en bombardeos selectivos. El presidente Donald Trump no ha confirmado acciones inminentes, pero algunas fuentes aseguran que la segunda fase militar podría comenzar en los próximos días, posiblemente con misiones encubiertas en territorio venezolano.

El Departamento de Estado sostiene que su objetivo es frenar el narcotráfico y desmantelar las redes criminales vinculadas a altos mandos chavistas, mientras que en Caracas y en La Habana temen que se trate del preludio de una operación para derrocar a Nicolás Maduro.