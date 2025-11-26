Bruno Rodríguez reta a Marco Rubio: “Pregúntenle si alguna vez pasó el Servicio Militar”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes “la actual escalada militar en el Caribe” y lanzó duras críticas contra Estados Unidos, tras la designación del presidente venezolano Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen como miembros de una organización terrorista internacional.
En una publicación en su cuenta de X, Rodríguez afirmó: “Cuba denuncia la actual escalada militar en el Caribe en los términos más enérgicos posibles y reafirma su pleno apoyo a Venezuela”, en referencia a la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en la región.
El canciller cubano cuestionó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, con una frase que ha tenido repercusión en las redes sociales.
“¿Realmente alguien piensa que acompañará a los jóvenes soldados a arriesgar sus vidas en una batalla que no es de ellos? Pregúntenle si alguna vez pasó el Servicio Militar”, escribió.
Rodríguez apeló “al pueblo de Estados Unidos para detener esta locura”, en alusión a la Operación Lanza del Sur, una maniobra militar encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, desplegado actualmente en el Caribe.
La declaración del canciller cubano se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos designara oficialmente al mandatario venezolano y a varios de sus funcionarios como integrantes de una red terrorista vinculada al Cártel de los Soles, una organización dirigida por militares chavistas involucrados en el narcotráfico, según el Departamento de Estado.
La notificación, publicada este lunes 24 de noviembre en el Registro Federal, otorga “nuevas herramientas” a Washington para intensificar su campaña militar en el Caribe, donde más de 15.000 soldados y cazas F-35 participan en operativos antidroga.
En las últimas semanas, la flota estadounidense ha destruido una veintena de narcolanchas en bombardeos selectivos. El presidente Donald Trump no ha confirmado acciones inminentes, pero algunas fuentes aseguran que la segunda fase militar podría comenzar en los próximos días, posiblemente con misiones encubiertas en territorio venezolano.
El Departamento de Estado sostiene que su objetivo es frenar el narcotráfico y desmantelar las redes criminales vinculadas a altos mandos chavistas, mientras que en Caracas y en La Habana temen que se trate del preludio de una operación para derrocar a Nicolás Maduro.
Preguntas frecuentes sobre la escalada militar en el Caribe y las tensiones entre Cuba, Venezuela y EE.UU.
¿Por qué Cuba critica la escalada militar de EE.UU. en el Caribe?
Cuba denuncia que la presencia militar estadounidense en el Caribe es una amenaza para la paz regional. Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez, esta operación responde a una agenda "corrupta" del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y busca justificar una intervención bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Cuba considera que estas acciones intentan reimponer la dominación estadounidense sobre América Latina.
¿Qué es la Operación Lanza del Sur y cuál es su objetivo?
La Operación Lanza del Sur es una maniobra militar de EE.UU. en el Caribe, liderada por el portaaviones USS Gerald Ford. Su objetivo declarado es combatir el narcotráfico y desmantelar redes criminales, especialmente aquellas vinculadas al Cartel de los Soles y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, tanto en Caracas como en La Habana, se teme que sea el preludio de una intervención militar para derrocar a Maduro.
¿Qué acusa Cuba al secretario de Estado Marco Rubio?
Cuba acusa a Marco Rubio de promover una agenda personal y corrupta que traiciona el mandato de paz del presidente Trump. Según el canciller Bruno Rodríguez, Rubio impulsa políticas extremistas que aumentan la presión sobre Cuba y Venezuela, lo que, según ellos, normaliza el uso de la fuerza como herramienta política en la región. Además, lo acusa de ser el principal promotor de la deportación de cubanos desde EE.UU.
¿Cuál es el papel del Cartel de los Soles en la actual crisis en el Caribe?
El Cartel de los Soles es una organización terrorista vinculada al régimen de Nicolás Maduro, según EE.UU. El Departamento de Estado de EE.UU. ha incluido oficialmente al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, acusando a Maduro y a varios altos cargos de su gobierno de estar involucrados en actividades de narcotráfico. Esta designación justifica la intensificación de la campaña militar estadounidense en el Caribe.
¿Cuál es la posición de Cuba respecto a una posible intervención militar en Venezuela?
Cuba apoya políticamente a Venezuela, pero evita comprometerse con una intervención militar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha expresado su respaldo total al gobierno de Maduro, pero ha evitado afirmar si Cuba defendería militarmente a Venezuela en caso de una intervención estadounidense. La Habana aboga por la estabilidad regional y denuncia cualquier intento de intervención como una amenaza a la paz.
