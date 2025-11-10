Venezuela envía nuevo cargamento con 5.000 toneladas de ayuda a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Un buque con más de cinco mil toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes partió desde el puerto de La Guaira, en Venezuela, con destino al oriente de Cuba para apoyar a los damnificados por el huracán Melissa, según informaron medios oficiales cubanos y la Cancillería de la isla.
El viceministro de la Cancillería venezolana para América Latina, Rander Peña, informó que el embarque, compuesto por 102 contenedores, fue enviado “por el presidente Nicolás Maduro, a través del Banco del ALBA”, y que a bordo del barco Manuel Gual viaja también “una brigada de trabajadores eléctricos para contribuir a resarcir los daños provocados por el fenómeno meteorológico”.
Peña calificó el envío como una “expresión directa de solidaridad y apoyo concreto, en nombre del pueblo venezolano”, y afirmó que “estos son los barcos que salen de Venezuela y navegan el mar Caribe, barcos llenos de soluciones, esperanza y vida, surcando el mismo mar que el imperialismo intenta usar para amenazar la paz”.
Acompañado del embajador cubano en Caracas, Jorge Luis Mayo, el funcionario venezolano agregó: “Vaya todo nuestro amor al hermano pueblo de Cuba, con quienes hemos construido una lealtad infinita y mutua”.
Por su parte, el diplomático cubano expresó el “eterno agradecimiento del pueblo cubano por esa generosidad bolivariana”, y destacó que la cooperación entre ambos países “es la continuidad del abrazo fraterno entre Fidel y Chávez”.
La Cancillería cubana expresó su agradecimiento al gobierno de Caracas. En un mensaje en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla agradeció “al Gobierno y el pueblo de Venezuela que, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, enviaron una nueva donación a Cuba de ayuda humanitaria para los territorios damnificados por el huracán Melissa”.
El envío forma parte de una serie de acciones coordinadas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), que incluye el traslado de un equipo multidisciplinario de 22 técnicos venezolanos especializados en energía eléctrica, transporte y obras públicas, enviados el 10 de noviembre para participar en las labores de recuperación, de acuerdo con un reporte de teleSUR.
Durante ese anuncio, Peña reiteró que “cuando Venezuela necesita, Cuba está; cuando Cuba necesita, Venezuela va a estar”, y calificó el despliegue de técnicos como “una demostración del amor y apoyo de su Gobierno a La Habana”.
El embajador cubano en Caracas añadió que esta es “la tercera acción de refuerzo a la solidaridad que ha recibido del pueblo venezolano”, y señaló que el huracán Melissa dejó “más de 72 mil viviendas afectadas, cuatro mil destruidas, más de 108 kilómetros de carreteras dañadas, inundaciones y ruptura de puentes”.
Tras el azote del huracán Melissa por el oriente cubano el pasado 29 de octubre, Venezuela envió 26 toneladas de ayuda humanitaria por vía aérea, con alimentos, insumos médicos y materiales de construcción. Ese mismo día, el canciller Bruno Rodríguez citó una frase de José Martí —“Hacer es la mejor manera de decir”— en aparente respuesta a la oferta de Estados Unidos de enviar asistencia “directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen”.
Aunque el gobierno cubano ha expresado su gratitud por las donaciones, persisten las dudas entre los ciudadanos sobre la distribución de los recursos, con reclamos en redes sociales que piden transparencia y que “la ayuda llegue al pueblo, no al gobierno”.
