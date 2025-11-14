Bruno Rodríguez critica la desigualdad en EE.UU. y le responden en redes: "Hay que tener la cara dura"

El canciller Bruno Rodríguez volvió a cuestionar la desigualdad en Estados Unidos, pero sus señalamientos desataron críticas de cubanos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, volvió este jueves a cargar contra Estados Unidos por la desigualdad económica, pero la reacción del público en redes sociales fue un baño de realidad que expuso, una vez más, la desconexión del gobierno cubano con la vida cotidiana en la isla.

Rodríguez aseguró en X que “EE.UU. es uno de los países más desiguales del planeta”, al citar cifras de Oxfam sobre los multimillonarios estadounidenses y el porcentaje de población considerada de bajos ingresos. El mensaje estuvo acompañado de una imagen de un campamento de personas sin hogar en ese país.

Pero la crítica del canciller desató una ola de respuestas que contrastaron directamente la situación en EE.UU. con la crisis profunda que atraviesa Cuba.

Muchos cubanos cuestionaron la “doble moral” del régimen y recordaron que, pese a los problemas en territorio estadounidense, son millones los cubanos que dependen de ese país para sobrevivir.

“Yo soy pobre en Estados Unidos y tengo que mantener a dos ancianas en Cuba porque allá no pueden vivir de su jubilación”, respondió una usuaria, subrayando una verdad incómoda que sin las remesas de esos “pobres de EE.UU.”, miles de adultos mayores en la isla no tendrían qué comer.

Otros cubanos señalaron que cuando el canciller habla de “políticas que concentran el poder y la riqueza”, cuesta saber si se refiere a Washington o a La Habana, donde las élites políticas viven con privilegios mientras la mayoría enfrenta apagones, inflación, escasez y salarios imposibles.

La reacción más repetida giró en torno a un argumento simple y contundente: si Estados Unidos es tan desigual como dice el gobierno cubano, ¿por qué las balsas no salen hacia Cuba?

“Las balsas siempre van de La Habana a Miami, nunca al revés”, apuntó otro usuario. “Nadie arriesga su vida para escapar del capitalismo, pero sí para huir del modelo de ustedes”.

También hubo críticas directas a la propaganda oficial: “Aquí en Cuba ni ser pobre se puede; los pobres de Estados Unidos al menos comen decentemente”, escribió un comentarista. Otro ironizó diciendo que “en Cuba todos son iguales: igual de pobres”.

Incluso quienes reconocen la desigualdad en Estados Unidos recordaron que el contraste con Cuba es aún más desgarrador: según un internauta, “un homeless en EE.UU. vive mejor que un doctor en ciencias en Cuba”.

La frase que mejor resumió el sentir general fue lapidaria: “Hay que tener la cara dura para hablar de desigualdad en EE.UU. cuando no ves lo que pasa en Cuba”.

Mientras el canciller cubano intenta desviar la atención hacia los problemas de otros países, la realidad nacional es más difícil de ocultar con apagones interminables, salarios que no alcanzan, creciente pobreza, migración masiva y un gobierno que insiste en mirar hacia afuera para no enfrentar lo que ocurre adentro.