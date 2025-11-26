Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional heridos durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Una calle de Washington bloqueada este miércoles Foto © X / Patrick Howley

Los dos agentes de la Guardia Nacional heridos durante el tiroteo este miércoles cerca de la Casa Blanca han fallecido.

“Con gran pesar, confirmamos el fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos esta mañana en Washington, D. C., a causa de sus heridas”, informó en X el gobernador Patrick Morrisey.

“Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Mantenemos contacto continuo con las autoridades federales mientras continúa la investigación”, agregó.

Morrisey dio el pésame a las familias y aseguró que el estado de” Virginia Occidental jamás olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos la plena rendición de cuentas por este horrible acto”.

Los agentes habían sido reportados como graves luego dell tiroteo ocurrido en el centro de Washington, a pocas calles de la Casa Blanca, en un hecho que mantiene en alerta a las autoridades federales.

Según informó la agencia EFE en X, el incidente dejó dos agentes heridos, mientras que CNN citó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien confirmó los disparos y aseguró que la investigación está en curso.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo se produjo en una zona próxima al complejo presidencial.

La Policía Metropolitana de Washington informó que la escena “está asegurada” y que un sospechoso fue detenido.

Según confirmó ABC News, el tiroteo se registró a las 2:20 p.m. (hora local) en la entrada de la estación de metro Farragut West, a pocas calles de la Casa Blanca.

La policía de Washington informó que un sospechoso fue detenido y que la escena está asegurada, mientras agentes del FBI, U.S. Marshals y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego participaron en la operación.

La Casa Blanca fue puesta bajo confinamiento temporal como medida preventiva.

El presidente Donald Trump, que se encuentra en Florida por el Día de Acción de Gracias, fue informado del incidente, según confirmaron portavoces oficiales.

Las autoridades pidieron a los residentes evitar el área mientras los equipos de emergencia y los investigadores trabajaban en el lugar.

Hasta el momento, no se han revelado las circunstancias que provocaron el ataque ni la identidad de los involucrados.

“La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación. El presidente Donald Trump ha sido informado”, señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado oficial.

Un portavoz de la Guardia Nacional indicó que no ofrecerán declaraciones hasta tener más detalles sobre el estado de los agentes heridos y las causas del incidente.

Elementos de la Guardia Nacional de distintos estados se encuentran desplegados en la capital como parte de la ofensiva contra el crimen impulsada por el presidente Trump, una operación que se ha extendido a otras ciudades del país.

La policía mantiene un perímetro de seguridad en el área mientras los investigadores federales y locales analizan las grabaciones de cámaras y testimonios de testigos para esclarecer el ataque.

El tirador también fue reportado como grave y está bajo custodia.